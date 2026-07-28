Tips to Decor Area Around TV: बेडरूम, किचन, स्टडी रूम और लिविंग रूम को आकर्षक और खूबसूरत बनाने के लिए हम तरह-तरह की चीजें लेते हैं। रंगों से लेकर लाइटिंग और फर्नीचर तक हर चीज का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह खाली रह जाती हैं, जिसपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसमें टीवी के आसपास की जगह भी शामिल है। अगर आपके लिविंग रूम या कमरे में रखी हुई टीवी के आसपास की जगह खाली नजर आ रही है, तो इसमें बदलाव की जरूरत है। इसके लिए यहां दिए गए कुछ स्मार्ट और आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं। जिससे टीवी के आसपास का हिस्सा आकर्षक लगेगा और सभी लोगों का ध्यान खींचेगा।

फ्लोटिंग शेल्फ

फ्लोटिंग शेल्फ दीवार पर लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से नीचे की जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये दिखने में भी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव नजर आते हैं। इसके ऊपर आप जरूरी सामान, किताबें, इंडोर प्लांट्स, शोपीस या फोटो फ्रेम रख सकते हैं। टीवी के आसपास की खाली दीवार को सजाने का यह तरीका बेहतरीन साबित हो सकता है।

वार्म एलईडी लाइट

अगर आप बजट में घर को सजाने का तरीका खोजते हैं, तो यह तरीका अपना सकते हैं। जहां आपने टीवी रखी है, वहां वार्म एलईडी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लुक दे सकती है। इससे आपका घर मॉडर्न, आरामदायक और सुंदर लगेगा। इसके लिए एलईडी स्ट्रिप लाइट, पैनल लाइटिंग या बैकलाइटिंग जैसे विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही वार्म लाइट से स्क्रीन की चमक सीधे आंखों पर नहीं पड़ती है।

इंडोर प्लांट्स

टीवी के आसपास टेबल या शेल्फ पर आप तरह-तरह के इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। अगर आपका कमरा छोटा है और जगह कम है, तो छोटे इंडोर प्लांट्स रखे जा सकते हैं। ये घर में एक अलग ही माहौल पैदा करते हैं, जिससे किसी भी जगह को आकर्षक और स्टाइलिश बनाया जा सकता है। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और स्पाइडर प्लांट के अलावा फूलों वाले पौधे भी रखे जा सकते हैं।

वुडन पैनल

टीवी वाले एरिया को सजाने के लिए कुछ हटके और अलग करना चाहते हैं, तो वुडन पैनल लगवा सकते हैं। इससे रूम ज्यादा मॉडर्न और क्लासी लगेगा। साथ ही हर किसी का ध्यान भी खींचेगा। इसे आप टीवी के पीछे वाली दीवार पर लगवा सकते हैं। यह बाहर की आवाज को रोकने में भी मदद कर सकता है। इसे साफ करना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।

कर्वड शेल्व्स

टीवी के आसपास की खाली जगह को लग्जरी टच देना चाहते हैं, तो कर्वड शेल्व्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पर आप पौधे, किताबें, शोपीस और जरूरी चीजों को रख सकते हैं। ये छोटे कमरे और कोनों में आसानी से फिट भी हो सकते हैं। इस तरह के शेल्व्स सिंपल शेलव्स की तुलना में ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न नजर आते हैं।