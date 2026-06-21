अधिकतर घरों और अपार्टमेंट्स में बालकनी का आकार काफी छोटा होता है, जिसके चलते वहां पर सीमित मात्रा में ही सामान रख पाते हैं। कई बार जगह की कमी के चलते पौधे, बैठने की व्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरी चीजों को एक साथ व्यवस्थित कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते बालकनी बिखरी और भरी-भरी नजर आती है। हालांकि, सही स्टोरेज उपायों की मदद से आप छोटी बालकनी को भी अधिक व्यवस्थित और उपयोगी बना सकते हैं।

अगर आप बालकनी में जगह को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कुछ उपयोगी शेल्फ रख सकते हैं। यह न केवल सामान को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं, बल्कि बालकनी को खुला और साफ-सुथरा भी बनाए रखते हैं।

1- फ्लोटिंग शेल्फ

अगर बालकनी को आधुनिक बनाना चाहते हैं और साफ-सुथरा रखना चाहते हैं, तो फ्लोटिंग शेल्फ लगवा सकते हैं। यह इन दिनों काफी ट्रेंड में हैं। इस शेल्फ को सीधे दीवार पर लगाया जाता है। इसमें आप सजावटी सामान, किताबें और छोटे शोपीस रख सकते हैं। इसकी मदद से आप कम जगह में चीजों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं।

2- वर्टिकल शेल्फ

बालकनी को व्यवस्थित तरीके से और बड़ा बनाने के लिए वर्टिकल शेल्फ लगवा सकते हैं। अगर आपकी बालकनी की ऊंचाई अच्छी है, तो यह शेल्फ काफी काम आ सकता है। इसमें कई स्तर होते हैं, जिन पर गार्डनिंग टूल्स, स्प्रे बोतलें और अन्य सामान रखे जा सकते हैं। ऐसे में आप इसकी मदद से चीजों को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, जिससे बालकनी खुली-खुली नजर आएगी।

3- कॉर्नर शेल्फ

अक्सर बालकनी के कोनों को लोग खाली छोड़ देते हैं। लेकिन ये कोने आपकी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखने में मदद कर सकते हैं। बालकनी के कोनों में आप कॉर्नर शेल्फ लगवा सकते हैं, जिससे कम जगह में अधिक चीजें रखी जा सकती हैं।

4- लकड़ी की शेल्फ

बालकनी को थोड़ा आकर्षक और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो लकड़ी के शेल्फ बनवा सकते हैं। इसमें आप बालकनी की जरूरत की चीजें रख सकते हैं। इसके साथ ही शेल्फ के ऊपरी हिस्से पर एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर गमले रख सकते हैं, जिससे बालकनी का लुक और भी आकर्षक दिखा देने लगता है। हालांकि, इन्हें नमी और बारिश से बचाना जरूरी होता है। इसके लिए आप वॉटरप्रूफ पॉलिश या कोटिंग करवा सकते हैं।

5- फोल्डेबल शेल्फ

अगर आपकी बालकनी छोटी है, तो उसमें फोल्डेबल शेल्फ लगाकर चीजों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि जरूरत पड़ने पर इसे खोला जा सकता है और उपयोग न होने पर इसे मोड़कर दीवार से सटा सकते हैं।

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