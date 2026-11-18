जिन लोगों के अपार्टमेंट या घर छोटे होते हैं, उनको अक्सर सामान रखने से जुड़ी समस्या रहती है। हमेशा जगह की कमी महसूस होती है। इस वजह से कई बार हम खुद ही सामान को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाते हैं। जिसकी वजह से घर बिखरा और अव्यवस्थित नजर आता है। घर को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए जरूरी है कि उसे व्यवस्थित रखा जाए। इसके लिए स्टोरेज के कुछ आसान तरीकों को अपनाया जा सकता है।

अगर आपका अपार्टमेंट छोटा है और सामान इधर-उधर बिखरा रहता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। छोटी जगहों पर सामान को व्यवस्थित रखने के लिए स्टोरेज के स्मार्ट तरीकों को अपनाया जा सकता है। बाथरूम से लेकर किचन तक आप चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए यहां बताए गए तरीकों की मदद ले सकते हैं।

एंट्री वे पर शू रैक लगाएं

घर के अंदर एंट्री करते ही बिखरे हुए जूते-चप्पलों को देखकर मेहमान घर के अंदर की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि एंट्री गेट को आकर्षक और व्यवस्थित बनाया जाए। इसके लिए शू रैक कैबिनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसमें जूते-चप्पलों को आसानी से रखा जा सके और साथ ही चाबियां, चश्मा और दूसरी जरूरी चीजों को भी रखा जा सके। इसे रखने से सामान ऑर्गनाइज्ड लगेगा।

स्टोरेज बेंच

फालतू सामान को ऑर्गनाइज्ड (व्यवस्थित) रखने के लिए स्टोरेज बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमी कपड़ों, एक्सट्रा चादरों और इधर-उधर की चीजों को सही तरीके से छिपाकर रखने के लिए इसे आप लिविंग रूम में रख सकती हैं। इसमें आप बच्चों के खिलौने और फालतू कंबल को भी रख सकती हैं। अगर आपका बजट कम है, तो फ्लोटिंग बेंच शेल्फ भी लगाई जा सकती है।

वॉल हुक का इस्तेमाल

दीवारों की जगह को इस्तेमाल करने का तरीका खोज रहे हैं, तो वॉल हुक लगा सकते हैं। इसके ऊपर रोजाना पहनने वाली जैकेट को कहीं भी रख देते हैं, तो यह काफी काम आ सकता है। डिजाइन वाले हुक लेंगे तो यह तौलिए को रखने के लिए क्रिएटिव डिस्पले में भी बदल सकता है।

स्टोरेज के अन्य तरीके

खुली शेल्फिंग यूनिक लगाना या मॉड्यूलर क्रेट को एक के ऊपर एक रखने से कुछ एक्सट्रा जगह मिल सकती है। इससे कमरे के बीच पार्टिशन हो सकता है, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार सजा सकते हैं। जिन चीजों को आप मेहमानों से छिपाना चाहते हैं, उन्हें बास्केट में रख सकते हैं।

किचन स्टोरेज आइडिया

किचन में छोटी-छोटी चीजें जैसे कप, चम्मच, मसालों के डिब्बे और बाकी चीजों को सही तरीके से रखने पर जगह बच सकती है। वहीं ये चीजें बिखरी रहें तो किचन गंदा दिखता है। बर्तन और पैन को दीवार पर हुक लगाकर टांग दें।