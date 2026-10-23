Smart Parenting Tips: हर माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, जिससे वह अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके और सही रास्ते पर आगे बढ़े। इसके लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, सारी सुख-सुविधाएं देना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। हालांकि बच्चों को सुविधाएं देना या महंगे स्कूल में एडमिशन ही काफी नहीं होता। उनकी भावनाओं को समझना और उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, तो वह अपने लिए फैसले लेने में हिचकिचाएगा। ऐसे में वह सफल होने के अवसर को गवां सकता है।

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ निर्णय ले या बातचीत करे, तो पैरेंटिंग के तरीकों में बदलाव किया जा सकता है। कुछ स्मार्ट तरीकों की मदद से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। इससे बच्चे के बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है।

रिजल्ट नहीं प्रयास की तारीफ करें

अक्सर ऐसा होता है कि माता-पिता बच्चे के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट के अनुसार सराहना करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा माता-पिता के अनुसार रिजल्ट नहीं ला पाता है, जिसकी वजह से उसे सुनना पड़ता है। पैरेंटिंग के इस तरीके को बदलना चाहिए। हमेशा बच्चे के रिजल्ट से नहीं बल्कि उसके प्रयासों की सराहना या तारीफ करनी चाहिए। इससे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आता है कि वह आगे इससे भी अच्छा करेगा। अगर आप बच्चे को बार-बार डांटेंगे तो बच्चा आगे बढ़ने की बजाय सहम सकता है।

असफलता को सहने की हिम्मत दें

अगर आप बच्चे के अंदर आत्मविश्वास लाना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि हार को स्वीकार करना भी सिखाएं। जब बच्चा किसी परीक्षा या मौके में असफल हो जाए, तो उसे डांटने या फटकारने की बजाय अच्छे से समझान चाहिए। उसे यह नहीं कहना चाहिए कि तुमने इस बार कम मेहनत की। हार के बाद वापस जीतने की हिम्मत दें ताकि वह आगे चलकर और मेहनत करे और अच्छा रिजल्ट लेकर आए।

बच्चों को निर्णय लेने दें

कई बार माता-पिता बच्चों को छोटा समझकर उन्हें निर्णय लेने नहीं देते हैं। ऐसा करना उनके अंदर के आत्मविश्वास को कम कर सकता है। छोटी-छोटी चीजों के बारे में उन्हें समझकर निर्णय लेने दें ताकि वह आत्मनिर्भर हो सकें। अपने सामान को खुद पैक करना, स्कूल से आने के बाद चीजों को व्यवस्थित रखना, अपने लिए खुद खाना लेना और अपने लिए कपड़ों को खुद चुनना बहुत छोटी चीजें। इन्हें बच्चों को खुद से करने दें ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो।

दूसरों से तुलना न करना

आज के दौर में माता-पिता के लिए बच्चों की परवरिश करना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार अनजाने में जब बच्चों के सामने दूसरों से तुलना की जाती है, तो यह उनके अंदर हीन या बदले की भावना ला सकता है। इसलिए अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों से तुलना न करें। हर बच्चे को बड़े होने के लिए अलग-अलग तरह का वातावरण मिलता है। ऐसे में किसी से किसी की तुलना करना सही नहीं है। इससे बच्चे अंदर ही अंदर खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं।

बच्चों के साथ समय बिताएं

आजकल के व्यस्त लाइफस्टाइल में कई बार माता-पिता बच्चों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। बच्चों के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से उपस्थित रहना उनके साथ आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। इससे बच्चे अपने दिल की बात को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। रोजाना बच्चों के साथ समय बिताएं और उनके बारे में जानने की कोशिश करें।