Ways to Tighten Jeans Waist: जींस को कॉलेज, ऑफिस, ट्रैवल या कैजुअल लुक के लिए आसानी से कैरी किया जा सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे पहनना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार जींस किसी न किसी वजह से कमर से ढीली हो जाती है। इसके पीछे वजन कम होना, गलत साइज की जींस खरीदना या बिना ट्राई किए जींस खरीदने जैसी कई वजह हो सकती हैं। ऐसे में बार-बार बेल्ट के साथ इसे स्टाइल करना कई लोगों को पसंद नहीं होता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या रहती है तो इसके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स की मदद ली जा सकती है। इनकी मदद से जींस की फिटिंग बेहतर करने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी पाया जा सकता है।

रिबन का इस्तेमाल

अगर आप जींस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं तो कमर में रिबन को बेल्ट की तरह स्टाइल कर सकते हैं। इसे आप सिर्फ पीछे की तरफ बेल्ट के लूप में रिबन को डालें और गांठ लगा लें। इससे जींस को स्टाइलिश लुक मिल सकता है और कमर की फिटिंग भी बेहतर हो सकती है।

इलास्टिक बैंड का इस्तेमाल

अगर आपको बिना बेल्ट के जींस पहनना पसंद है तो इसके लिए एक और तरीका अपना सकती हैं। जींस की कमर के अंदर की ओर इलास्टिक बैंड लगावाएं। इस तरह जींस की फिटिंग सही हो सकती है और इसे किसी भी टॉप के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है।

स्कार्फ का इस्तेमाल

जींस कमर से बार-बार फिसल रही है तो इसे टाइट करने के लिए स्कार्फ काम आ सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर स्कार्फ को जींस के साथ स्टाइल करने का भी ट्रेंड वायरल हो रहा है। ऐसे में यह तरीका आपको फैशनेबल दिखाने के साथ-साथ फिटिंग को भी बेहतर बना सकता है। इसके लिए स्कार्फ को जींस की कमर पर बेल्ट की तरह स्टाइल करें।

एक्स्ट्रा बटन लगाएं

अगर जींस हल्की ढीली हो गई है तो उसकी फिटिंग बेहतर करने के लिए एक्स्ट्रा बटन लगाया जा सकता है। इससे जींस का लुक भी खराब नहीं होगा और कमर से इसकी फिटिंग भी पहले से बेहतर हो सकती है। इस तरह आप अपनी फेवरेट जींस को पहनने लायक बना सकती हैं।

अगर इन तरीकों से जींस की फिटिंग टाइट नहीं हो पा रही है या काफी ढीली हो गई है, तो टैलर से उसे अल्टर करवा सकती हैं। साथ ही नई जींस खरीदते समय हमेशा सही साइज और फिटिंग की जांच करें ताकि बाद में ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े।