सुबह उठकर बालकनी में जाते ही अगर आपको हरे-भरे पौधे नजर आ जाएं, तो मन खुश हो जाता है। शहरों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर ज्यादातर घर कॉम्पेक्ट होते हैं। यही वजह है कि कई लोग अपनी पसंद के पौधों नहीं लगा पाते। कई बार बालकनी इतनी छोटी मिलती है कि बड़े पौधों की देखभाल मुश्किल हो जाती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जिन्हें कम जगह पर आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आप सुबह या शाम खाना बनाने के लिए ताजे टमाटर और हरे धनिया चाहते हैं, तो इसके लिए हर बार आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। बालकनी में ही मिनी किचन गार्डन तैयार करके कुछ सब्जियों को उगाया जा सकता है। जिसका इस्तेमाल आप जब चाहें तब खाना बनाने में कर सकती हैं।

दरअसल हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों को उगाने के तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप बालकनी में ही मिनी किचन गार्डन तैयार कर सकती हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो सही देखभाल की मदद से कुछ सब्जियों को अपनी बालकनी में लगा सकती हैं।

बालकनी मिनी किचन गार्डन

बालकनी में ज्यादा जगह नहीं है, तब भी आप कई सारे छोटे-छोटे गमलों को रख सकते हैं। सब्जियों के पौधे लगा रहे हैं, तो गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां पर धूप आती हो। इसके अलावा मिट्टी के मिश्रण, गमले का ड्रैनेज और साइज का भी ध्यान रखें। पौधे के अनुसार आप चौड़े या लंबा गमला ले सकते हैं। अगर नीचे रखने से पौधों पर धूप नहीं लग रही है, तो उन्हें आप किसी टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं।

पुदीना

पुदीना चटनी, सब्जी और अन्य चीजों में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप अपने मिनी किचन गार्डन का हिस्सा बना सकते हैं। छोटे गमले में पुदीना लगाने के लिए डंठल या तने का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 5 से 6 इंच वाली स्वस्थ डंठल लें और इसे प्रॉपर ड्रैनेज वाले गमले में लगा दें। गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर उसे कम से कम तीन से चार घंटे की धूप लग सके। जब पानी पूरी तरह सूख जाए, तो ही इसमें पानी डालें।

हरी मिर्च

हर तरह की सब्जी में हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है। कई लोग लंच या डिनर के साथ हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं। ऐसे में प्लेट में ताजी हरी मिर्च खाने का स्वाद बढ़ा सकती है। जिसे आप बालकनी में आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए आप सूखी लाल मिर्च के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाजार से हाइब्रिड बीज लगा सकते हैं। सही ड्रैनेज वाले गमले में मिट्टी, रेत और कोकोपीट का मिश्रण तैयार करें। इसमें बीज को लगाएं और ऊपर से मिट्टी डालें। अब ऊपर से पानी का छिड़काव करें। जब बीज अंकुरित हो जाए, तो इसके पौधों को छोटे-छोटे गमलों में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिससे पौधे की जड़ अच्छी तरह विकसित हो पाएगी।

टमाटर

सब्जियों में इस्तेमाल होने के अलावा टमाटर को सलाद के रूप में भी खाया जाता है। अगर आप घर पर ही इसे लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़े गमले या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। छोटे गमले में आप इसे बीजों या पौधे से आसानी से उगा सकते हैं। हालांकि इन पौधों को अच्छी धूप और पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। इस पौधे से आपका मिनी किचन गार्डन खूबसूरत भी लगेगा।

हरा धनिया

सब्जियों में खुशबू और स्वाद को बेहतर करने के लिए हरे धनिए का इस्तेमाल होता है। बाजार से खरीदा गया धनिया चार से पांच दिन में पूरी तरह सूख सकता है। ऐसे में घर पर इसे लगाकर किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपके मिनी किचन गार्डन को सुंदर बनाने में भी मदद करेगा। इसे लगाने के लिए आप छोटा गमला या आयताकार गमला ले सकते हैं। जिसमें धनिया के बीजों को आधा करके मिट्टी में लगाएं। सही देखभाल की मदद से इसे आप किसी भी मौसम में उगा सकते हैं।