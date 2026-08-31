बाथरूम को साफ-सुथरा रखने के साथ-साथ उसे व्यवस्थित रखना भी बेहद जरूरी होता है। कई बार बाथरूम में रखा सामान इधर-उधर बिखरा रहता है, जिससे साफ होने के बावजूद पूरा बाथरूम अस्त-व्यस्त और गंदा नजर आने लगता है। यह समस्या खासकर छोटे बाथरूम में अधिक देखने को मिलती है। कम जगह होने के चलते जरूरी सामान रखने के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पाता और कई बार लोगों को अपनी जरूरत के सामान के साथ भी समझौता करना पड़ता है। हालांकि, थोड़ी सी समझदारी और सही तरीके से स्पेस का इस्तेमाल करके छोटे बाथरूम को भी साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखा जा सकता है। कुछ ऐसे स्टोरेज आइडिया हैं, जिनकी मदद से आप छोटे बाथरूम में भी ज्यादा सामान रख सकते हैं।

1- काउंटरटॉप बेसिन

अगर आपने बेसिन के नीचे वाले हिस्से को खाली छोड़ दिया है तो उसे स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुराने बेसिन को बदलकर आप नया काउंटरटॉप बेसिन लगवा सकते हैं। यह छोटे बाथरूम के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इसमें ऊपर वॉश बेसिन होता है और नीचे शेल्फ लगे होते हैं। इन शेल्फ में आप बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामानों को आसानी से रख सकते हैं। इससे जगह भी पर्याप्त बनी रहती है और चीजें भी व्यवस्थित तरीके से रखी होती हैं।

2- मिरर कैबिनेट

छोटे बाथरूम में मिरर कैबिनेट लगवाना काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसमें आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर तैलिए और अन्य सामानों को आसानी से रख सकते हैं। यह मिरर सिंक के समाने लगा होता है। लेकिन इसमें कैबिनेट लगा होता है और उसके ऊपर मिरर लगाया जाता है, जिससे कैबिनेट दिखता भी नहीं है और सामान को भी आप आसानी से उसमें व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। इससे बाथरूम में काफी स्पेस बचता है और जगह खुली-खुली नजर आती है।

3- खुली शेल्फ से बचाएं जगह

सिंक के ऊपर खुली शेल्फ लगवा सकते हैं। अगर वहां पर पहले से शीशा लगा हुआ है तो उसके बगल में इसे फिट किया जा सकता है। इसमें आप रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को आसानी से रख सकते हैं। छोटे बाथरूम में यह काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसकी कैबिनेट ज्यादा गहरी नहीं होती है, जिससे यह जगह भी कम घेरता है। इसमें आप सामान को रखने के लिए छोटी टोकरियों, बॉक्स या जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शेल्फ बिखरी हुई नजर नहीं आती है।

4- खाली दीवार पर लगवाएं शेल्फ

अक्सर टॉयलेट के ऊपर की जगह खाली रहती है। ऐसे में वहां की दीवार पर शेल्फ लगाकर इस जगह का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शेल्फ में टॉयलेट रोल, तौलिए और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को आसानी से रख सकते हैं। सामान को रखने के लिए किसी छोटे बॉक्स या टोकरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सामान एडजस्ट होने के साथ ही व्यवस्थित भी रहते हैं।

5- कॉर्नर कैबिनेट

छोटे बाथरूम में चीजों को व्यवस्थित रखने और जगह को खुला-खुला रखने के लिए कॉर्नर कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल, अक्सर बाथरूम के कोनों को खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां पर आप कॉर्नर कैबिनेट लगवाकर उसमें रोजमर्रा की चीजों को आसानी से रख सकते हैं। मार्केट में एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली कॉर्नर कैबिनेट उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। ऐसे में आप इस तरह छोटे बाथरूम में भी कम जगह में आसानी से चीजों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं।

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