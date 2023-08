Slip Disc के दर्द ने तोड़ दी है कमर? चलने-फिरने में भी होती है परेशानी तो कर लें ये 3 आसान योगासन, तुरंत मिलेगा आराम

भुजंगासन पीठ के निचले हिस्से और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है, जिससे स्लिप डिस्क के कारण होने वाले दर्द से राहत पाई जा सकती है।

रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने और इसमें दर्द को कम करने के लिए उष्ट्रासन भी बेहद असरदार है। (P.C- Freepik)

