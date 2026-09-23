Hair care tips: रात को बिस्तर पर जाने से पहले हम अक्सर तकिया, चादर और कमरे के तापमान जैसी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन बालों के साथ क्या करना है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खासकर लंबे बालों वाली महिलाओं के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि बाल खुले छोड़कर सोना बेहतर है या हल्की चोटी बनाकर? ऐसे में समझ नहीं आता है तो जैसा मन करता है वैसा बालों को ट्रीट करते हैं।

कभी बांध लेते हैं तो कभी खुला छोड़ देते हैं। लेकिन फिर ध्यान जाता है तो कभी बाल उलझने की चिंता होती है तो कभी टूटने की। सच यह है कि दोनों तरीकों के अपने फायदे और कुछ सावधानियां हैं। आपके बालों की लंबाई, टेक्सचर और रात में सोने की आदत के हिसाब से सही तरीका अलग हो सकता है। यहां कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिनसे आपको ये फैसला करने में मदद मिल सकती है कि आप बालों को बांधकर सोएं या फिर खोलकर।

बाल खुले रखकर सोने के क्या हो सकते हैं फायदे?

सबसे पहले बात करते है कि अगर आप बालों को खुला छोड़कर सोएंगे तो क्या होगा, तो इसका जवाब है ऐसा करने से जड़ों पर किसी तरह का खिंचाव नहीं पड़ता है। खासकर अगर दिनभर बाल बांधकर रखने की आदत है, तो रात में उन्हें खुला छोड़ने से स्कैल्प और बालों को आराम मिल सकता है। अगर रात में ज्यादा पसीना आता है, तो खुले बालों में हवा का संपर्क भी बना रहता है।

खुले बालों में हो सकती है यह परेशानी

सोते समय सिर तकिए पर बार-बार घूमता है। इस दौरान बाल तकिए से रगड़ खाते हैं और आपस में उलझ सकते हैं। लंबे या घने बालों में यह समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है। सुबह उठने पर बालों में गांठ, उलझन और फ्रिजीनेस दिख सकती है। अगर आपके बाल पहले से रूखे, घुंघराले या आसानी से टूटने वाले हैं, तो रातभर तकिए से होने वाला घर्षण भी बालों को संभालना मुश्किल बना सकता है।

रात में हल्की चोटी बनाकर सोने के ये हो सकते हैं फायदे

बालों को ढीली चोटी में बांधकर सोने से वे रातभर बहुत ज्यादा इधर-उधर नहीं फैलते हैं। इससे लंबे बालों के उलझने की समस्या कुछ कम हो सकती है। सुबह बालों को सुलझाने में भी कम मेहनत लग सकती है।

यहां ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात है कि चोटी ढीली होनी चाहिए। बालों को खींचकर बनाई गई टाइट चोटी जड़ों पर लगातार तनाव डाल सकती है। लंबे समय तक बालों को इसी तरह कसकर बांधने की आदत से बालों के टूटने और हेयरलाइन पर खिंचाव की समस्या हो सकती है।

टाइट चोटी या रबर बैंड से क्यों बचें?

सोने से ठीक पहले बालों को कसकर बांधना भले ही आरामदायक लगे, लेकिन रातभर उसी स्थिति में रहने से बालों की जड़ों पर खिंचाव बना रह सकता है। कुछ लोगों को इससे सिर में दर्द या स्कैल्प में दिक्कत महसूस हो सकती है।

इसलिए अगर चोटी बनानी है तो उसे बहुत ढीला रखें और सॉफ्ट स्क्रंची या फैब्रिक रिबन जैसे कम खिंचाव वाले विकल्प का यूज करें। पतले और बहुत कसे हुए रबर बैंड बालों को कमजोर जगह से तोड़ सकते हैं।

बालों के कौन सा तरीका है बेस्ट

इसका कोई एक जवाब हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है। छोटे बाल हैं तो उन्हें खुला रखकर सोना आसान हो सकता है।

बहुत लंबे या घने बाल हैं और सुबह खूब उलझते हैं, तो ढीली चोटी मदद कर सकती है। घुंघराले या वेवी बाल हैं तो बालों को बहुत कसकर बांधने के बजाय ढीला रखना बेहतर हो सकता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

गीले बालों के साथ न सोएं

बाल गीले होने पर ज्यादा नाजुक होते हैं। इसलिए सोने से पहले बालों को अच्छी तरह सूखने दें।

बालों को बहुत कसकर न बांधें

चोटी, पोनीटेल या कोई भी हेयरस्टाइल ऐसा न हो जिसमें जड़ों पर खिंचाव महसूस हो।

सॉफ्ट स्क्रंची इस्तेमाल करें

बालों को बांधने के लिए मुलायम कपड़े वाली स्क्रंची या रिबन चुन सकते हैं। बहुत कसे हुए रबर बैंड से बचें।

तकिए के कवर पर भी ध्यान दें

बहुत खुरदरे कपड़े से बालों में घर्षण और उलझन बढ़ सकती है। मुलायम कपड़े का तकिए का कवर इस घर्षण को कम करने में मदद कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य हेयर केयर से जुड़ी उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। बालों या स्कैल्प से जुड़ी किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें।