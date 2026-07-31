किसी के घर के आसपास अक्सर बहुत ज्यादा शोर-शराबा रहता है तो वहीं किसी का पार्टनर बहुत ज्यादा खर्राटे लेता है। ऐसे में नींद टूट जाती है। कुछ लोग नाइट शिफ्ट के बाद दिन में सोना चाहते हैं और शोर से बचने के लिए इयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे-से प्लग बाहर की आवाज को काफी हद तक कम कर देते हैं। इन्हें लगाने के बाद कई लोगों को शोर कम सुनाई देता है और नींद आ जाती है। लेकिन क्या हर रात कई घंटों तक इन्हें कान में लगाकर सोना पूरी तरह सुरक्षित है? क्या इससे लंबे समय में कानों पर कोई असर पड़ सकता है? आइए इस बारे में जानेंगे ENT विशेषज्ञ से।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Quora पर भी एक यूजर ने सवाल पूछा कि क्या Earplugs लगाकर सोने से कोई मेडिकल नुकसान हो सकता है?

इस पर एस्टर व्हाइटफील्ड के ENT विभाग के HOD और लीड कंसल्टेंट डॉ. ज्योतिर्मय एस. हेगड़े ने बताया कि स्वस्थ लोगों के लिए इयर प्लग के साथ सोना आमतौर पर सुरक्षित है। बशर्ते उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उन्हें अच्छी तरह साफ रखा जाए और उनका फिट सही हो। उन्होंने बताया कि खर्राटों, ट्रैफिक के शोर या शिफ्ट ड्यूटी की वजह से नींद प्रभावित होने वाले लोगों के लिए इयर प्लग अच्छी नींद लेने में मददगार हो सकते हैं। हालांकि, इन्हें खरीदते समय सही आकार चुनना जरूरी है और इन्हें कान के अंदर बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं डालना चाहिए।

क्या हर रात इयर प्लग लगाकर सो सकते हैं?

डॉ. हेगड़े बताते हैं कि जो लोग रोज इयर प्लग यूज करते हैं, उन्हें कानों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ङी किसी भी तरह की असहजता या परेशानी के लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए।

कान में मैल जमा होने का बढ़ सकता है खतरा

बार-बार इयर प्लगल गाने से सबसे बड़ी चिंता कान में मैल (Earwax) जमा होने की होती है। सामान्य स्थिति में कान का मैल अपने आप धीरे-धीरे बाहर निकलता रहता है, लेकिन लगातारइयर प्लग लगाने से यह प्रोसेस गड़बड़ हो सकती है।

अगर इयर प्लग को गलत तरीके से लगाया जाए या उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए, तो वे मैल को कान के अंदर और गहराई तक धकेल सकते हैं। उसके नेचुरल तरीके से बाहर निकलने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इससे कान बंद होने जैसा महसूस हो सकता है, सुनने की क्षमता कुछ समय के लिए कम लग सकती है या कान भरा-भरा महसूस हो सकता है।

गंदे इयर प्लग से हो सकता है संक्रमण

डॉ. हेगड़े कहते हैं, अगर इयर प्लग गंदे हों या उन्हें बार-बार बिना साफ किए इस्तेमाल किया जाए, तो उनके जरिए बैक्टीरिया या फंगस कान के अंदर पहुंच सकते हैं। इससे बाहरी कान का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है।

वह आगे बताते हैं, इयर प्लग को गलत तरीके से लगाना, लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करना या गंदे इयर प्लग का उपयोग करने से कान की नली में हल्की खरोंच, दबाव की वजह से घाव, जलन या सूजन हो सकती है।

डॉक्टर सलाह देते हैं कि इयर प्लग हमेशा निर्माता के निर्देशों के अनुसार धीरे-धीरे लगाएं और उतनी ही सावधानी से निकालें।

उनका कहना है, अगर इयर प्लग लगाते समय दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका आकार बड़ा है या उन्हें सही तरीके से नहीं लगाया गया है।

किन लोगों को इयर प्लग लगाकर सोने से बचना चाहिए?

हालांकि अधिकांश लोग सुरक्षित तरीके से इयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नियमित उपयोग से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

डॉ. हेगड़े के मुताबिक, इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए

जिन्हें बार-बार कान में संक्रमण होता हो।

जिनके कान की त्वचा में एक्जिमा या कोई पुरानी त्वचा संबंधी बीमारी हो।

जिनकी कान की नली बहुत संकरी हो।

जिनके कान में बार-बार मैल जमा हो जाता हो।

जिनकी हाल ही में कान की सर्जरी हुई हो।

जिनके कान का पर्दा फटा हुआ हो।

इयर प्लग को कैसे साफ करें?

डॉ. हेगड़े बताते हैं, इयर प्लग को हर इस्तेमाल के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और अगली बार इस्तेमाल करने से पहले उन्हें पूरी तरह सूखने देना चाहिए। अगर इयर प्लग में दरार आ जाए, उनका रंग बदल जाए, वे सख्त हो जाएं या उन्हें साफ करना मुश्किल हो जाए, तो उन्हें बदल देना चाहिए। डिस्पोजेबल ईयरप्लग्ज को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वे गंदे हो जाएं, अपना आकार खो दें या दबाने के बाद पहले की तरह फैलना बंद कर दें, तो उन्हें फेंक देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ से हुई बातचीत पर आधारित है। किसी भी नई आदत या स्वास्थ्य संबंधी बदलाव को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।