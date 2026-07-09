जलेबी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। आमतौर पर जलेबी मैदा से बनाई जाती है, लेकिन अगर आप कुछ अलग और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो बेसन की जलेबी एक बेहतरीन विकल्प है। यह बाहर से कुरकुरी, अंदर से रसदार और स्वाद में बिल्कुल हलवाई जैसी लगती है। खास बात यह है कि इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और इसमें मैदा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आइए जानते हैं बेसन की क्रिस्पी जलेबी बनाने की आसान रेसिपी।

बेसन जलेबी बनाने के लिए सामग्री

बैटर के लिए

1 कप बेसन, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 1/2 कप दही, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी (रंग के लिए), 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी, लगभग 1/2 कप पानी (आवश्यकतानुसार)

चाशनी के लिए

1 कप चीनी या गुड़, 1/2 कप पानी, 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, कुछ केसर के धागे (ऑप्शनल), तलने के लिए, घी या रिफाइंड तेल

ऐसे तैयार करें परफेक्ट बैटर

सबसे पहले एक बड़े बाउल में बेसन, चावल का आटा, हल्दी और इलायची पाउडर डालें। अब इसमें दही और घी मिलाकर धीरे-धीरे पानी डालते हुए चिकना घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि बैटर न बहुत पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा। अंत में बेकिंग सोडा मिलाएं और घोल को 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह सेट हो जाए।

चाशनी बनाने का सही तरीका

एक पैन में चीनी या गुड़ और पानी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए और चाशनी एक तार की होने लगे, तब इसमें नींबू का रस, इलायची पाउडर और केसर डालकर मिला दें। नींबू का रस चाशनी को जमने से रोकता है। जलेबी डालते समय चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए।

जलेबी बनाने की विधि

तैयार बैटर को पाइपिंग बैग, जलेबी मेकर या पतली नोज वाली बोतल में भर लें। कढ़ाई में घी या तेल मध्यम आंच पर गर्म करें। अब गोल-गोल घुमाते हुए जलेबी का आकार बनाएं और दोनों तरफ से सुनहरा व कुरकुरा होने तक तलें। तली हुई गर्म जलेबियों को तुरंत हल्की गर्म चाशनी में 2 से 3 सेकंड के लिए डुबोकर निकाल लें।

क्रिस्पी जलेबी बनाने के जरूरी टिप्स

बैटर की कंसिस्टेंसी सही रखें, तभी जलेबी का आकार अच्छा बनेगा। चावल का आटा मिलाने से जलेबी ज्यादा कुरकुरी बनती है। तेल या घी बहुत ज्यादा गर्म न हो, वरना जलेबी बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह सकती है। चाशनी हमेशा हल्की गर्म रखें। जलेबी को चाशनी में ज्यादा देर तक न रखें, इससे उसका कुरकुरापन कम हो सकता है। ताजी और गर्मागर्म जलेबी का स्वाद सबसे बेहतरीन होता है।

परोसने का तरीका

गर्मागर्म बेसन जलेबी को रबड़ी, ठंडे दूध या कुल्हड़ वाली चाय के साथ परोस सकते हैं। त्योहार, पूजा, खास मौके या वीकेंड पर बनने वाली यह मिठाई हर किसी को पसंद आएगी। अगर आप पारंपरिक मैदा वाली जलेबी से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो यह रेसिपी जरूर बनाएं।

अगर आप चीनी कम खाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी में चीनी की जगह गुड़ की चाशनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जलेबी का स्वाद थोड़ा अलग लेकिन बेहद लाजवाब होगा।

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