गर्मियों में ही नहीं, बल्कि सर्दियों में भी धूप में निकलने के बाद कई लोगों की त्वचा का रंग सांवला सा नजर आने लगता है। कभी-कभी तो चेहरे से ज्यादा हाथ काले दिखने लगते हैं। वहीं गर्दन और बांहों पर टैनिंग साफ नजर आने लगती है।

इतना ही नहीं कुछ लोगों की स्किन पर छोटे-छोटे काले धब्बे और दानें भी उभर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत में रहने वाले लोगों की स्किन पर टैनिंग इतनी जल्दी क्यों दिखाई देने लगती है? क्या इसकी वजह हमारी त्वचा का रंग है या इसके पीछे कोई और कारण भी है? त्वचा विशेषज्ञों से इसका जवाब जानते हैं।

भारतीय त्वचा पर जल्दी टैनिंग क्यों होती है?

स्किन का रंग काफी हद तक मेलेनिन नाम के पिगमेंट पर निर्भर करता है। यह पिगमेंट त्वचा, बालों और आंखों को रंग देने में मदद करता है। मेलेनिन के दो तरह का होता है- यूमेलानिन (Eumelanin) और फेओमेलानिन (Pheomelanin)।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जयश्री शरद ने होस्ट प्रियाली मेहता ने बताया कि यूमेलानिन त्वचा को भूरे और गहरे रंग देने का काम करता है। वहीं फेओमेलानिन का कनेक्शन लालिमा और पीलेपन वाले रंगों से है। भारतीय त्वचा में यूमेलानिन की मात्रा टैनिंग के तरीके पर असर डाल सकती है। यही वजह है कि कुछ लोगों की त्वचा धूप के संपर्क में आने पर जल्दी गहरी दिखाई देने लगती है।

हालांकि, हर भारतीय की त्वचा एक जैसी नहीं होती। टैनिंग कितनी जल्दी होगी, यह व्यक्ति की त्वचा के प्रकार, आनुवंशिक बनावट, धूप में बिताए गए समय और यूवी किरणों के संपर्क पर भी निर्भर करता है।

धूप में निकलते ही त्वचा का रंग कैसे बदलने लगता है?

सूरज की पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट (UV) रेडिएशन त्वचा पर असर डालती हैं। इनके संपर्क में आने पर त्वचा में मेलेनिन के बनने और उसके वितरण में बदलाव हो सकता है। यह त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि मेलेनिन कुछ हद तक यूवी किरणों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है।

कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन डॉ. किरण हेब्बालकर के मुताबिक, यूवी किरणों के संपर्क में आने पर त्वचा की कोशिकाएं मेलेनिन बनाने की प्रोसेस को बढ़ा सकती हैं। इससे त्वचा का रंग गहरा पड़ सकता है और कुछ लोगों में डार्क स्पॉट्स भी उभरने लगते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि त्वचा का टैन होना भी सूरज की किरणों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है। ज्यादा मेलेनिन होने से सनबर्न का जोखिम कुछ लोगों में कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी त्वचा सूरज से होने वाले नुकसान से पूरी तरह सुरक्षित है।

चेहरा, हाथ और गर्दन का रंग अलग-अलग क्यों दिखता है?

कई बार चेहरे का रंग हाथों से गहरा नजर आता है, जबकि गर्दन या बांहों पर भी टैनिंग के निशान दिखाई देते हैं। इसकी एक वजह शरीर के अलग-अलग हिस्सों का धूप के संपर्क में अलग-अलग मात्रा में आना हो सकती है।

उदाहरण के लिए, चेहरे और हाथों पर अक्सर धूप सीधे पड़ती है, जबकि कपड़ों से ढके हिस्से थोड़े कम प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा त्वचा में त्वचा में मेलेनिन कहां और कितना मौजूद है, हार्मोनल बदलाव, सूजन या मुंहासों के बाद बनने वाले निशान और कुछ त्वचा संबंधी स्थितियां भी रंगत में अंतर पैदा कर सकती हैं।

इसलिए त्वचा के अलग-अलग हिस्सों का रंग अलग दिखने को सिर्फ टैनिंग मान लेना सही नहीं है। अगर धब्बे लगातार बढ़ रहे हैं, खुजली हो रही है या रंग में अचानक बदलाव आया है, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

टैनिंग के साथ डार्क स्पॉट्स क्यों उभरते हैं?

धूप का असर केवल त्वचा का रंग गहरा होने तक सीमित नहीं रहता। यूवी किरणें त्वचा में पिगमेंटेशन बढ़ा सकती हैं। कुछ लोगों में इसका असर छोटे-छोटे भूरे धब्बों, असमान रंगत या पहले से मौजूद निशानों के ज्यादा गहरे होने के रूप में दिखाई देता है।

टैनिंग और डार्क स्पॉट्स कम करने के लिए क्या करें?

त्वचा पर टैनिंग या दाग-धब्बे दिखने पर तुरंत किसी तेज क्रीम, घरेलू नुस्खे या केमिकल पील का इस्तेमाल शुरू करना ठीक नहीं है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानें इसके बारे में।

सनस्क्रीन लगाएं: बाहर निकलने से पहले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30 या उससे अधिक वाली सनस्क्रीन लगाएं। लंबे समय तक बाहर रहने, पसीना आने या तैरने के बाद इसे दोबारा लगाना जरूरी हो सकता है। धूप से बचाव करें: तेज धूप में छाया का सहारा लें। टोपी, छाता और शरीर को ढकने वाले कपड़े भी मदद कर सकते हैं। त्वचा को मॉइस्चराइज करें: अपनी त्वचा के हिसाब से मॉइस्चराइजर चुनें, ताकि रूखेपन और त्वचा की बाहरी परत की नमी बनाए रखने में मदद मिले। तेज नुस्खों से बचें: नींबू, बेकिंग सोडा या अन्य जलन पैदा करने वाली चीजें सीधे चेहरे पर लगाने से बचें। जलन और सूजन के बाद पिगमेंटेशन और गहरा हो सकता है। डार्क स्पॉट्स का कारण समझें: अगर दाग लंबे समय से हैं या बढ़ रहे हैं, तो त्वचा विशेषज्ञ से जांच कराएं।

क्या डार्क स्पॉट्स का इलाज संभव है?

डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वे किस वजह से बने हैं। कुछ मामलों में सही सनस्क्रीन, त्वचा के अनुकूल देखभाल और डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों से फायदा हो सकता है। वहीं, गहरे या लंबे समय से मौजूद पिगमेंटेशन में अधिक समय लग सकता है।

कुछ चुनिंदा मामलों में त्वचा विशेषज्ञ लेजर ट्रीटमेंट या अन्य एस्थेटिक प्रक्रियाओं की सलाह दे सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की त्वचा और समस्या अलग होती है। लेजर या अन्य प्रक्रियाएं हर तरह के डार्क स्पॉट्स के लिए सही नहीं होतीं और गलत तरीके से कराने पर पिगमेंटेशन बढ़ भी सकता है।

इसलिए किसी भी महंगे ट्रीटमेंट को टैनिंग हटाने का पक्का उपाय मानने के बजाय पहले विशेषज्ञ से त्वचा की जांच कराना जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि टैनिंग को पूरी तरह रोक पाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन नियमित सन प्रोटेक्शन से इसे कम करने और त्वचा को आगे होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख त्वचा विशेषज्ञों से मिली जानकारी और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। त्वचा पर किसी भी तरह का नया प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।