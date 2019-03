पैरों में कॉर्न की समस्या कर रही है परेशान, आजमाएं ये घरेलू उपाय

How to Get Rid of foot Corn: त्वचा की सख्त और मोटी परत एक गोले के रुप में पैर पर जमा हो जाती है जिसे कॉर्न कहते हैं। यह आमतौर पर पैरों की अंगुलियों के बीच में या अंगूठे पर बनता है। पैरों के लिए असहज जूते, ऊंची एड़ी के सैंडल्स आदि पहनने से ये परेशानी पैदा हो जाती है। जिन लोगों के पैरों में पसीने होते हैं उनकी ग्रंथिया क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे पैर में कॉर्न होने की संभावना औरों की तुलना में अधिक हो जाती है। एक बार बनने के बाद यदि इनका इलाज ना किया जाए तो यह बढ़ता रहता है और जिससे चलने में परेशानी पैदा होने लगती है। लेकिन कुछ घरेलू उपचारों की मदद से आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं।

प्यूमिस स्टोन:

प्यूमिस स्टोन की मदद से कॉर्न और उसके आसपास मालिश करना प्रभावशाली हो सकता है। यह सख्त और मृत कोशिकाओं को आपके पैर से साफ करता है। ये दर्द को कम करता है और साथ ही इससे तेजी से ये कॉर्न ठीक हो जाता है।

पपीता:

कच्चा पपीता फुटकॉर्न को साफ करने के लिए काफी उपयोगी होता है। इसमें काफी सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मृत त्वचा को साफ करते हैं और हार्ड यानि की सख्त त्वचा को नरम करते है और कॉर्न को साफ करने में मदद करते है।

लहसुन:

लहसुन में प्राकृतिक रुप से एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो की कॉर्न को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही इसमें एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो इंफेक्शन को कम करते हैं।

बेकिंग सोडा:

बेकिंग सोडा प्राकृतिक रुप से एक्सफोलिएंट गुणों वाला होता है जो कॉर्न की मृत त्वचा से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। साथ ही इसके एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा के संक्रमण से भी बचाते हैं।

