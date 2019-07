रेजर से त्वचा जल जानें पर आप ये उपाय कर सकते हैं ट्राय, होते हैं प्रभावी

How To Get Rid Of Razor Burns: वैसे शरीर से अनचाहे बालों को हटाने के बहुत से तरीके हैं। लेकिन सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है रेजर का प्रयोग करना। लेकिन कभी-कभी ये तकलीफदायक भी हो जाता है। कई बार रेजर से शेविंग करने के बाद त्वचा के उस हिस्से में जलन होने लगती है और वह हिस्सा लाल भी हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ भी देने लगता है। अगर आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए और इसका उपाय जानिए।

1. ऐलोवेरा –

रेजर से त्वचा के जलने के बाद उस त्वचा पर ऐलोवेरा लगाना चाहिए। ऐलोवेरा न सिर्फ जलने की जगह की जलन ठीक करता है बल्कि उसका निशान भी हटाता है। फ्रेश एलोवेरा के रस को एक बर्तन में निकाल लें और उसे जलन वाले हिस्से पर लगा लें। उसे त्वचा पर ही रहने दें जब तक कि उसका असर नहीं दिखता।

2. शहद –

शहद को विज्ञान द्वारा भी चोट और जख्मों के लिए रामबाण माना गया है। शहद त्वचा को सोफ्ट रखता है जिससे चोट जल्दी ठीक होती है। शहद के दो चम्मच एक बर्तन में निकाल लें इसमें चुटकीभर हल्दी मिलाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे जली हुई त्वचा पर लगाएं। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से इसे साफ कर लें। इस मिक्स को रोज एक बार जरूर लगाएं।

3. चाए –

चाए में टैनिक एसिड होता है जो कि ना सिर्फ जलन को ठीक करता है, बल्कि उसके लालपन को भी दूर करता है। एक टी बैग को एक कटोरी पानी में डाल ले, अब उस गीले टी बैग को जलन वाले हिस्से पर लगा लें। ऐसा दिन में 2-3 बार दोहराना चाहिए।

4. नींबू पानी –

नींबू का खट्टापन, रोगाणुरोधी औऱ एंटीऑक्सीडेंट की प्रकृति नींबू को जलन को ठीक करने में सहायता प्रदान करती है। एक रूई को नींबू पानी में मिला कर जलन वाले हिस्से पर लगा कर 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड देना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार इस इलाज को करते रहने चाहिए।

5. बर्फ –

बर्फ लगाने से भी रेजर की जलन को मिटाया जा सकता है। बर्फ को किसी कपडे या तौलिए में लपेटकर जलन वाले हिस्से पर 10-15 मिनट के लिए लगाना चाहिए। ऐसा दिन में 3-4 बार करना चाहिए।

(और Lifestyle News पढ़ें)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App