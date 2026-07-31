Singhare ke Atta ka Halwa: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है। अगर आप भी व्रत करने वाले हैं या घर में कोई व्रत करता है तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। व्रत में अगर फलाहार के लिए कुछ मीठा और पेट भरने वाला बनाना चाहते हैं, तो सिंघाड़े के आटे का हलवा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। घी, दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ तैयार किया गया यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ लंबे समय तक ऊर्जा भी देने में मदद करता है। आइए जानते हैं घर पर इसे बनाने का आसान तरीका।

बनाने के लिए जरूरी चीजें

सिंघाड़े का आटा – 1 कप

देसी घी – 3 से 4 बड़े चम्मच

फुल-फैट दूध – 2 कप (या 1 कप दूध + 1 कप पानी)

चीनी – ½ कप (स्वादानुसार)

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच

कटे हुए बादाम – 8–10

काजू – 8–10

किशमिश – 1 बड़ा चम्मच

पिस्ता (वैकल्पिक) – थोड़ा-सा

केसर (वैकल्पिक) – 4–5 रेशे

अगर सिंघाड़े की मिगी (सूखे सिंघाड़े) घर पर है तो पहले ऐसे तैयार करें आटा

अगर बाजार से तैयार आटा खरीदने की बजाय घर पर सिंघाड़े की मिगी (सूखे सिंघाड़े) लाई है, तो पहले उसे साफ करके 2–3 घंटे धूप में रख दें ताकि नमी पूरी तरह निकल जाए। अब इन्हें मिक्सर में थोड़ा-थोड़ा करके पीस लें। इसके बाद महीन छलनी से छान लें। जो मोटे कण बच जाएं, उन्हें दोबारा पीसकर फिर छान लें। इस तरह घर का ताजा सिंघाड़े का आटा तैयार हो जाएगा। ताजे पिसे आटे से हलवे का स्वाद और खुशबू दोनों बेहतर आते हैं।

सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाने की नोट करें रेसिपी

सबसे पहले एक पैन में दूध को हल्का गर्म कर लें। इसके बाद आप इसमें केसर डाल सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कड़ाही में घी गर्म करें। अब सिंघाड़े का आटा डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 8–10 मिनट तक भूनें। जब आटे का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, तब समझ जाएं यह भून चुका है। इसके बाद धीरे-धीरे गर्म दूध डालते जाएं और दूसरी ओर लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न बनें।

अब बारी आती है मिठास डालने की। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तब चीनी डालें। चीनी घुलने के बाद हलवा थोड़ा पतला होगा, इसलिए 2–3 मिनट और पकाएं। फिर ड्राई फ्रूट्स डालें। इलायची पाउडर, काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता डालकर अच्छी तरह मिला दें। जब हलवा कड़ाही छोड़ने लगे और मनचाही गाढ़ी कंसिस्टेंसी आ जाए, तब गैस बंद कर दें। ऊपर से थोड़ा घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर गर्मागर्म परोसें।

सिंघाड़े के आटे में कार्बोहाइड्रेट के साथ कुछ मात्रा में फाइबर और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। घी, दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनने पर यह व्रत के दौरान ऊर्जा देने वाला भोजन बन सकता है। हालांकि, इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही खाएं।