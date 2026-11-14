सिंदूर को शादीशुदा महिलाओं के श्रृंगार और सुहाग की निशानी के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर जब भी सिंदूर की बात आती है, तो दिमाग में सबसे पहले चटक लाल रंग ही आता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि छठ पूजा के दौरान कई महिलाएं मांग में लाल के बजाय नारंगी रंग का सिंदूर लगाती हैं? वहीं, मिथिला की कुछ पारंपरिक विवाह रस्मों में गुलाबी रंग के सिंदूर यानी भुसवा सेनुर का भी इस्तेमाल होता है।

बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में यह परंपरा काफी पुरानी है। खासकर मिथिला क्षेत्र में सिंदूर के इन रंगों का सांस्कृतिक महत्व देखने को मिलता है। कोई रंग प्रेम और सौभाग्य से जुड़ा है, तो किसी को ऊर्जा और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं सिंदूर के इन लाल, नारंगी और गुलाबी रंग के सिंदूर के पीछे क्या मान्यताएं हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में इन्हें किस तरह देखा जाता है।

सिंदूर के तीन रंग और उनसे जुड़ी मान्यताएं

लाल सिंदूर: सुहाग, प्रेम और शक्ति का प्रतीक

लाल सिंदूर भारतीय सुहागिन महिलाओं के पारंपरिक श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा है। शादी के बाद मांग में सिंदूर भरना कई हिंदू समुदायों में वैवाहिक जीवन और सुहाग की निशानी माना जाता है। लाल रंग को प्रेम, ऊर्जा, शक्ति और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है।

धार्मिक मान्यताओं में लाल रंग का संबंध देवी शक्ति से भी माना जाता है। यही वजह है कि शादी-ब्याह, पूजा-पाठ और दूसरे शुभ अवसरों पर लाल रंग का खास महत्व रहता है। हालांकि, सिंदूर लगाने के तरीके और उससे जुड़ी परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में बदल सकती हैं।

नारंगी या केसरिया सिंदूर: छठ और सूर्य उपासना से जुड़ी परंपरा

छठ पूजा के दौरान बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में महिलाएं नारंगी या केसरिया रंग का लंबा सिंदूर लगाती हैं। इसे भखरा सिंदूर भी कहा जाता है। इस परंपरा में महिलाएं नाक के ऊपरी हिस्से से लेकर मांग और बालों की मांग तक सिंदूर लगाती हैं।

इस रंग को सूर्य देव की ऊर्जा, पवित्रता और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। छठ में सूर्य देव को अर्घ्य देने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करने का विशेष महत्व है। ऐसे में नारंगी सिंदूर सूर्य की चमक और उनकी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे लगाने के पीछे पति और परिवार की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना भी जुड़ी है।

नारंगी सिंदूर को लेकर एक प्रचलित धार्मिक कथा हनुमान जी और माता सीता से भी जुड़ी है। मान्यता है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा और इसका कारण पूछा। माता सीता ने बताया कि वह भगवान राम की लंबी उम्र और मंगल की कामना के लिए सिंदूर लगाती हैं। यह जानकर हनुमान जी ने अपनी भक्ति दिखाने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इसी मान्यता के कारण हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा भी प्रचलित है।

गुलाबी सिंदूर: मिथिला की शादी की खास परंपरा

गुलाबी सिंदूर का जिक्र आते ही बिहार के मिथिलांचल की पारंपरिक शादी की रस्में याद आती हैं। मैथिल विवाह में भुसवा सेनुर यानी एक खास तरह के हल्के गुलाबी सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। विवाह के दौरान सिंदूरदान की रस्म में इसका अपना महत्व है।

कुछ स्थानीय परंपराओं में शादी के दिन गुलाबी भुसवा सिंदूर लगाया जाता है, जबकि विवाह के बाद चतुर्थी की रस्म में लाल सिंदूर लगाने की परंपरा भी बताई जाती है। हालांकि, रस्मों का तरीका अलग-अलग परिवारों में बदल सकता है।

गुलाबी रंग को आमतौर पर प्रेम, कोमलता और अपनापन से जोड़कर देखा जाता है। मिथिला की इस परंपरा में यह रंग वहां की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। सिंदूर रखने के लिए पारंपरिक डिबिया का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे कई परिवार संभालकर रखते हैं।

सिंदूर रखने के लिए इस्तेमाल होता है पारंपरिक सिंहोरा

मिथिला की परंपरा में सिंदूर रखने के लिए खास तरह की डिबिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सिंहोरा या सिंदूरदानी कहा जाता है। कई परिवारों में यह लकड़ी की बनी होती है और इसे सजाकर रखा जाता है। यह सिर्फ श्रृंगार का सामान नहीं, बल्कि परिवार की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीज भी है।

तो सुहाग के लिए कौन सा रंग है खास?

सिंदूर के रंग को लेकर अक्सर सवाल होता है कि आखिर लाल, नारंगी और गुलाबी में से कौन सा रंग सबसे शुभ है? इसका कोई एक जवाब नहीं है। लाल सिंदूर जहां देश के कई हिस्सों में सुहाग की सबसे प्रचलित निशानी है, वहीं बिहार और मिथिला की कुछ परंपराओं में नारंगी और गुलाबी सिंदूर का भी खास स्थान है।

हर रंग के साथ अलग-अलग क्षेत्र की मान्यताएं और रीति-रिवाज जुड़े हैं। इसलिए किसी एक रंग को सभी जगह सुहाग का असली या एकमात्र पवित्र रंग कहना सही नहीं होगा। आखिरकार सिंदूर का महत्व उसके रंग से ज्यादा उससे जुड़े विश्वास, प्रेम और वैवाहिक परंपरा में है।

डिस्क्लेमर: लेख में बताई गई रंगों से जुड़ी बातें अलग-अलग क्षेत्रों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका महत्व हर समुदाय और परिवार में एक जैसा नहीं होता।