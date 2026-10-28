उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है और सुबह के समय चलने वाली हल्की-हल्की सर्द भरी हवाएं भी ठंड का एहसास दिलाने लगी हैं। कुछ समय बाद गर्म कपड़ों को भी अलमारी से बाहर निकालने का समय आ जाएगा। स्वेटर, कार्डिगन, ऊनी शॉल, जैकेट और गर्म मोजे ठंड से बचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती है, जब ऊनी कपड़ों पर रोएं निकलने लगते हैं। कई बार तो नए स्वेटर और जैकेट पर भी रोए निकल जाते हैं।

छोटे-छोटे रेशे या रोएं कपड़े की खूबसूरती को कम करते हैं, जिससे वे पुराने भी दिखने लगते हैं। ऐसे में इसे हटाने के लिए लोग ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, लेकिन कई बार इससे भी पूरी तरह रोएं नहीं हटते। हालांकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप घर पर ही आसानी से रोए हटा सकते हैं।

1- लिंट रिमूवर से हटाएं

गर्म कपड़ों से रुआं हटाने के लिए लिंट रिमूवर सबसे आसान तरीका है। यह खास तौर पर कपड़ों पर जमा छोटे रेशों और रोएं को हटाने के लिए बनाया जाता है। बाजार में आपको मैनुअल और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह के लिंट रिमूवर मिल जाएंगे।

इस्तेमाल करने का तरीका

सबसे पहले स्वेटर, जैकेट या अन्य ऊनी कपड़े को किसी साफ और समतल सतह पर फैला लें। अब लिंट रिमूवर से रोएं साफ करना शुरू करें। एक ही जगह पर बार-बार मशीन चलाने से बचें, क्योंकि इससे नाजुक कपड़े की बुनावट प्रभावित हो सकती है।

2- टूथब्रश आ सकता है काम

अगर आपके पास लिंट रिमूवर नहीं है तो मुलायम टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्वेटर पर छोटे-छोटे रोएं आसानी से निकल सकते हैं। कपड़े को सपाट जगह पर बिछाकर ब्रश को एक ही दिशा में हल्के हाथ से चलाते हुए साफ करें। इससे काफी हद तक रोएं निकल सकते हैं।

3- बारीक दांतों वाली कंघी से हटाएं रोएं

ऊनी कपड़ों से रुआं हटाने के लिए बारीक दांतों वाली कंघी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बड़े और ढीले रोएं हटाने में काम आ सकती है। कपड़े को समतल जगह पर फैलाकर कंघी को रोए वाली जगह पर बहुत हल्के हाथ से चलाएं। इससे उलझे रेशे अलग हो सकते हैं।

4- फैब्रिक रेजर आ सकता है काम

अगर ऊनी कपड़ों पर छोटे-छोटे रोएं इकट्ठा होकर गोलियों की तरह बन गए हैं, तो फैब्रिक रेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे फैब्रिक शेवर भी कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने से पहले कपड़े को पूरी तरह समतल करके रख दें। इसके बाद रेजर को हल्के हाथों से चलाएं और उस पर ज्यादा दबाव न डालें। कपड़े की सिलाई, किनारों और उभरी हुई बुनावट के आसपास विशेष सावधानी बरतें। अंगोरा, नाजुक कपड़ों, कश्मीरी ऊन और महंगे फैब्रिक पर इस्तेमाल करने से पहले केयर लेबल जरूर देखें।

5- स्पंज से भी हटा सकते हैं

मुलायम, साफ और सूखे स्पंज की मदद से भी काफी हद तक रोएं हटाए जा सकते हैं। इसके लिए स्वेटर को समतल जगह पर फैला दें। इसके बाद एक दिशा में हल्के हाथ से फेरें। इससे ऊपर निकले कुछ ढीले रेशे हट सकते हैं। इस तरह आप इन चीजों की मदद से घर पर आसानी से स्वेटर, जैकेट और अन्य ऊनी कपड़ों पर जमे रेशों को हटा सकते हैं।

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