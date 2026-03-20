बदलते मौसम, खासकर गर्मी और नमी वाले दिनों में रसोई की कई चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं, जिसमें दाल और मसाले भी शामिल हैं। हल्की सी नमी, हवा के संपर्क या गलत तरीके से स्टोर करने पर इनमें कीड़े लग सकते हैं, बदबू आने लगती है या उनका स्वाद और खुशबू फीकी पड़ जाती है। सही तरीके से न रखा जाए तो इनमें घुन भी लग जाते हैं।

दाल और मसाले दोनों ही ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो नमी और हवा के संपर्क में आते ही जल्दी प्रभावित होते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि दाल और मसालों को सही तरीके से स्टोर किया जाए। कुछ आसान घरेलू उपाय हैं जो लंबे समय तक इन्हें सुरक्षित और ताजा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

मसालों को खरब होने से कैसे बचाएं

1- ऐसा होना चाहिए कंटेनर

मसालों को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा कांच के एयरटाइट जार में स्टोर करके रखना चाहिए। कांच के कंटेनर न सिर्फ नमी को अंदर जाने से रोकते हैं, बल्कि मसालों की खुशबू और स्वाद को भी बरकरार रखते हैं। साथ ही मसाले निकालते वक्त सूखे चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए। गीले चम्मच से नमी अंदर पहुंच जाती है, जो फफूंद लगने का सबसे बड़ा कारण बनता है।

2- खड़े मसाले को कैसे स्टोर करें

खड़े मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी को स्टोर करने से पहले हल्का सा भून लेना चाहिए। इससे उनमें मौजूद प्राकृतिक तेल सक्रिय हो जाते हैं, जो उनकी सुगंध को लंबे समय तक बनाए रखते हैं और उन्हें जल्दी खराब होने से बचाते हैं।

3- हींग को स्टोर करने का तरीका

हींग नमी के कारण जल्दी खराब होती है। ऐसे में उसके डिब्बे में थोड़े से चावल के दाने डाल सकते हैं। चावल अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं जिससे हींग में गांठें नहीं बनतीं और वह लंबे समय तक सही रहती है।

दालों को खराब होने से बचाने का तरीका

1- घुन से कैसे बचाएं

दालों में कीड़े और घुन लगने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इनसे बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर हल्की धूप में सुखा लें। तेल की पतली परत दालों पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जिससे कीड़े उनमें अंडे नहीं दे पाते।

2- नीम की पत्तियां आ सकती हैं काम

दाल को कीड़ों से बचाने का एक तरीका है कि कंटेनर में नीम की सूखी पत्तियां डाल दें। नीम की प्राकृतिक कड़वाहट और उसकी तेज गंध कीड़े-मकोड़ों को दूर रख सकती है। इससे घुन लगने की भी संभावना काफी कम हो जाती है।

3- माचिस का उपाय

इसके साथ ही दाल के कंटेनर में माचिस की कुछ तीलियां (बिना जलाई हुई) भी रख सकते हैं। माचिस में मौजूद सल्फर की हल्की गंध कीड़ों और घुन को दूर कर सकती है।



डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

Also Read

किचन की छोटी-छोटी चीजों की सफाई में नींबू आ सकता है काम, इस तरह करें इस्तेमाल

