Simple Gudi Padwa 2026 Rangoli Design: चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नववर्ष का शुभारंभ होता है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। साथ ही ‘गुड़ी पड़वा’ मनाया जाता है। इस साल गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। इस साल गुड़ी पड़वा का आगाज कई शुभ योग में हो रहा है। 19 मार्च को ही चैत्र नवरात्र का भी शुभारंभ होगा।

गुड़ी पड़वा पर लोग घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों और फूलों के तोरण से सजाते हैं। साथ ही द्वार पर सुंदर रंगोली भी बनाते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में गुड़ी पड़वा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर रंगोली बनाने के लिए आप यहां से 10 से भी ज्यादा रंगोली के डिजाइन्स के आइडिया ले सकते हैं।

गुड़ी पड़वा पर आप कलश,पत्ते और फूलों की सजावट वाली रंगोली बना सकतेहैं। यह दरवाजे या घर के एंट्रेंस पर बनाने के लिए अच्छी रहेंगी।

ट्रेडिशनल लुक के लिए आप गुड़ी का सिंबल बना सकती हैं। इसके ऊपर शुभ गुड़ी पड़वा लिखना न भूलें। चारों तरफ फूलों का बॉर्डर बनाएं। साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं।

हरे पत्तें के सर्कल में गुलाबी फूल बना सकते हैं। फ्लोरल रंगोली घर की खूबसूरती को बढ़ा देगी। इसके ऊपर आप गुड़ी पड़वा भी लिख सकते हैं।

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