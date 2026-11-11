उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। खासकर सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होती है। सर्दियों में त्वचा और बालों से जुड़ी कई समस्याएं आम हो जाती हैं, जिनमें डैंड्रफ भी शामिल है। काफी लोग ऐसे हैं, जिन्हें सर्दियों के मौसम में बालों में रूसी की समस्या होने लगती है। बाहर की ठंडी हवा और घर के अंदर के हीटर की गर्म हवा के कारण सिर की त्वचा की नमी कम हो सकती है। इससे सिर में खुजली, रूखापन और सफेद पपड़ी जमने लगती है।

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इससे कुछ घरेलू तरीकों की मदद से भी छुटकारा पा सकते हैं।

1- टी ट्री ऑयल

टी ट्री ऑयल में फंगलरोधी गुण पाए जाते हैं, जो सिर की त्वचा पर डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए नारियल तेल में इसकी कुछ बूंदें मिलाकर सिर की त्वचा पर हल्के हाथों से मालिश करें। इसे करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर शैंपू से बाल धो लें। इससे खुजली और रूखेपन से राहत मिल सकती है।

2- नारियल तेल

नारियल तेल सिर की त्वचा को नमी देने में मदद कर सकता है। इससे रूखेपन के कारण होने वाली पपड़ी की समस्या भी कम हो सकती है। इसके लिए दो बड़े चम्मच नारियल तेल को हल्का गर्म कर लें और फिर सिर की त्वचा पर अच्छी तरह लगाकर मालिश करें। कुछ घंटों तक लगा रहने दें और फिर शैंपू से बाल धो लें।

3- एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल भी सर्दियों के मौसम में रूखी त्वचा और डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। एलोवेरा में ठंडक देने और सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। यह सिर की त्वचा की जलन और खुजली को शांत करने में मदद कर सकता है। इसके लिए ताजा एलोवेरा जेल सिर की त्वचा पर लगाकर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें।

4- सेब का सिरका

सेब के सिरके को सिर की त्वचा का पीएच संतुलित रखने में मददगार माना जाता है। इसके साथ ही यह फंगस को बढ़ने से रोकने में भी मदद कर सकता है। इसके लिए एक भाग सेब के सिरके में एक भाग पानी मिला लें। शैंपू करने के बाद इस मिश्रण को बालों पर लगाएं और फिर पानी से धो लें।

5- ओमेगा-3 फैटी एसिड

ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल को स्वस्थ रखने के साथ ही सिर की त्वचा के लिए भी लाभकारी बताया जाता है। यह बालों की रूसी, खुजली और अन्य कई समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए अखरोट, अलसी के बीज और मछली जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

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