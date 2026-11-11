Home Remedies for Earthworm: केंचुए बहुत छोटे जीव होते हैं, जो हानिकारक नहीं होते। हालांकि कोई भी इन्हें अपने घर में देखना नहीं पसंद करता है। साथ ही यह गंदगी का अहसास भी दिलाते हैं। आमतौर पर केंचुए मिट्टी में रहते हैं और सड़ी-गली चीजों को तोड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन जब ये घर के अंदर आते हैं, तो परेशानी हो सकती है।

खासतौर पर ये दीवारों की दरारों, टाइल्स के बीच गैप और बाथरूम की खाली जगहों से निकलते हैं। घर में बाथरूम, बेसमेंट या किचन के पास नमी वाली जगहों पर केंचुए छुप सकते हैं। ऐसे में इन्हें घर से दूर रखने के लिए कुछ घरेलू और सरल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन्हें घर से दूर रखने के लिए नमी को दूर रखें। बाथरूम से लेकर किचन सिंक तक नियमित सफाई करें ताकि गंदगी न पनपे। अगर कोई नल या पाइप लीक हो रहा है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं। घर के बाहर और आसपास की जगहों पर पानी का जमाव न होने दें।

फिटकरी का उपाय

बाथरूम या नाली से निकलने वाले केंचुओं को घर से दूर रखने के लिए फिटकरी का आसान तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए फिटकरी का छोटा टुकड़ा लें और इसका पाउडर बना लें। अब इसी तरह कपूर की गोली का भी पाउडर बना लें। दोनों चीजों को बाउल में निकाल लें और इसमें नमक डालें। अब हल्का पानी डालकर सभी चीजों को मिक्स कर लें। इस मिश्रण को कुछ देर ढककर छोड़ दें। अब इसमें डिटॉल डालकर मिक्स कर लें। इस मिश्रण को किसी स्प्रे बोतल में भर लें। अब इसे नाली, किचन सिंक, बाथरूम और उन जगहों पर डाल दें, जहां केंचुए सबसे ज्यादा निकलते हैं। इसकी खुशबू से केंचुए नाली से बाहर नहीं निकलेंगे और दूर भाग जाएंगे।

नीम के तेल का स्प्रे

अगर बार-बार किचन सिंक या बाथरूम की नाली से केंचुए निकल रहे हैं, तो नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। यह तरीका काफी सरल है। नीम के तेल को पानी मिक्स करके नाली और उन जगहों पर छिड़कें जहां से केंचुए निकल सकते हैं। इसकी खुशबू से केंचुए दूर भागते हैं।

विनेगर का इस्तेमाल

विनेगर और नमक का घोल तैयार करके बाथरूम या किचन की नाली में डाल दें। इससे केंचुए दूर भाग सकते हैं और दोबारा नहीं निकलेंगे। इसके अलावा बाथरूम या किचन के आसपास गंदगी, नमी और पानी जम न होने दें। इसकी वजह से केंचुए पनप सकते हैं।

अगर आप केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो दस्ताने पहनकर या किसी चीज की मदद से सुरक्षित उठा लें। अब इन्हें किसी नम मिट्टी या बगीचे में छोड़ दें।