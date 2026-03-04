होली रंगों, उत्साह और खुशियों का त्योहार है। इस मौके पर सुबह होते ही लोग जमकर रंग खेलते हैं। इस दौरान पक्के रंग जब कपड़ों पर पड़ते हैं, तो इन्हें साफ करना काफी मुश्किल का काम होता है। अगर कपड़े महंगे हों तो खराब भी हो सकते हैं, खासकर सफेद या हल्के रंग के कपड़ों से पक्के रंग को हटाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि, कुछ घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से कपड़ों पर लगे पक्के रंग को छुड़ाया जा सकता है।

1- नींबू और नमक

नींबू और नमक दोनों रंग के दागों को छुड़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चम्मच दाग वाली जगह पर नींबू का रस लगा दें। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क दें। इसे 10-15 मिनट धूप में रख दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से निकल सकता है।

2- बेकिंग सोडा और सफेद सिरका

बेकिंग सोडा और सफेद सिरका दोनों में ही प्राकृतिक क्लीनिंग गुण होते हैं जो दागों को छुड़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सफेद सिरका और 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें। इसमें कपड़े को 30 से 45 मिनट के लिए भीगो कर छोड़ दें। इसके बाद डिटर्जेंट से धो लें। इससे दाग साफ हो सकता है।

3- आजमाएं ये भी नुस्खा

नींबू, विनेगर, नमक और वॉशिंग पाउडर की मदद से भी होली में लगे पक्के रंग का दाग साफ हो सकता है। इसके लिए एक बर्तन में 3-4 चम्मच नींबू का रस, एक कप विनेगर, 2 चम्मच नमक और 2-3 चम्मच वॉशिंग पाउडर मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इसमें गुनगुना पानी डालकर अच्छे मिला लें और फिर पानी में कपड़े डालकर 5 से 10 मिनट के लिए रख दें और फिर धो लें। इससे दाग साफ हो सकता है।

4- डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा

डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा का बराबर की मात्रा में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे दाग पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर ब्रश की मदद से हल्का रगड़कर धो लें। इससे दाग हट सकते हैं। खासकर सफेद कपड़े पर यह नुस्खा ज्यादा काम कर सकता है।



