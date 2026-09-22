महिलाओं की अलमारी में सिल्क की साड़ी के साथ रेशमी कपड़ों का भी एक बड़ा कलेक्शन होता है। इसे वह पार्टी, फेस्टिवल, शादी-ब्याह और खास मौकों पर पहनना पसंद करती हैं। सिल्क की साड़ी और कपड़ों पर कई बार सिवलटें पड़ जाती हैं, जिन्हें हटाने के लिए अक्सर लोग ड्राई क्लीन करवाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर छोटी-सी सिलवट के लिए आप ड्राई क्लीनर के पास ले जाएं। आप घर पर ही आसानी से सिल्क के कपड़ों और साड़ी से सिलवटें हटा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे:

आगे बढ़ने से पहले बता दें कि रेशम का कपड़ा काफी नाजुक होता है, इसलिए इस पर सामान्य कपड़ों की तरह तेज गर्म प्रेस नहीं करनी चाहिए। पारंपरिक साड़ियों से जुड़े रील्स बनाने वाली कंटेंट क्रिएटर डॉ. खोनिका गोप ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने सिल्क की साड़ी और कपड़ों से सिलवटें दूर करने के तरीके बताए हैं। आइए जानते हैं:

रेशमी कपड़े की सिलवटें दूर करने का तरीका

सबसे पहले एक साफ और मुलायम कपड़ा लें। इसे पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें, ताकि इसमें सिर्फ हल्की नमी रह जाए। कपड़ा बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस हल्के गीले कपड़े को रेशमी कपड़े की सिलवट वाली जगह पर धीरे-धीरे फेरें। कपड़े को जोर से रगड़ने या खींचने से बचना चाहिए। सिर्फ कपड़े पर हल्की नमी पहुंचाना है, ताकि सिलवटें आसानी से ढीली हो सकें।

इसके बाद प्रेस को सबसे कम तापमान वाली सेटिंग पर रखें। रेशम पर गर्म प्रेस लगाने से कपड़ा खराब हो सकता है या उस पर चमकदार निशान पड़ सकते हैं। इसलिए तापमान कम रखना बेहद जरूरी है। रेशमी कपड़े पर सीधे प्रेस रखने के बजाय आप उसके ऊपर एक पतला और साफ सूती कपड़ा रख सकते हैं। इसके बाद हल्के हाथ से प्रेस करें। प्रेस को लगातार हल्के हाथ से चलाते रहें।

इस तरह आप घर पर ही सिल्क की साड़ी और रेशमी कपड़ों पर पड़ी सिलवटों को आसानी से दूर कर सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

रेशमी कपड़े को प्रेस करते समय तेज गर्मी, ज्यादा पानी और जोर से नहीं रगड़ना चाहिए।

अगर कपड़े के लेबल पर विशेष देखभाल या केवल ड्राई क्लीन की सलाह दी गई है, तो निर्देश का पालन करें।

महंगे, बहुत नाजुक या कढ़ाई वाले रेशमी कपड़ों पर घर पर प्रयोग करने के बजाय ड्राई क्लीन करवा लेना बेहतर होता है।

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