Silai machine Kaise theek Karen: सिलाई मशीन पहले ज्यादातर घरों में मिल जाती थी। हालांकि आजकल भी कई महिलाएं इसका इस्तेमाल कपड़े सिलने से लेकर कई तरह के छोटे-मोटे सिलाई का काम करने जैसे बैग, तकिया सिलने में करती हैं। बाजार में कई तरह की सिलाई मशीन आती हैं। घरों में ज्यादातर रेगूलर मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन देखने को मिलती है। इन मशीनों को स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल क्रिएटिव डिजाइन तैयार करने के लिए किए जाता है। अगर आपकी सिलाई मशीन हो गई है जाम या बार-बार तोड़ती है धागा तो यहां बताए तरीकों से उसकी मरम्मत कर सकते हैं।

जाम हुई सिलाई मशीन को कैसे ठीक करें?

अगर मशीन चलाते-चलाते जाम हो जाए तो सबसे पहले मशीन को बंद कर दें। इसके बाद कपड़े को धीरे से निकालें। मशीन से उसे झटके से न खींचें। फिर धागे के गुच्छों को काटकर ऊपर और बॉबिन वाले हिस्सों से हटा दें। फिर आपको सुई और बॉबिन को बाहर निकालना है। अगर उसमें मोड़ या उलझन है तो उसे सही से निकालें। फिर किसी मुलायम ब्रश या स्प्रे की मदद से मशीन को साफ करें।

खासकर बॉबिन केस को साफ करें। इसके बाद ऊपर और बॉबिन दोनों डोरियों को पूरी तरह से दोबारा पिरोएं। जांच के लिए कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल करें। सिलाई की चिकनी और एक समान आवाज सुनें। अगर मशीन को लंबे समय तक इस्तेमाल न किया जाए तो कई बार यह जाम हो सकती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मशीन के मूविंग पार्ट्स में थोड़ा सा मशीन ऑयल डालें, इससे मशीन स्मूद चलने लगेगी।

मशीन में बार-बार धागा टूटे तो क्या करें?

कई बार मशीन में गलत तरीके से धागा डालने की वजह से यह बार-बार टूटता है। अगर सुई टेढ़ी या पुरानी हो गई है तो धागा टूट सकता है। ऐसी स्थिति में नई और सही साइज की सुई लगाएं। इसके अलावा बॉबिन ढीली या गलत तरीके से लगी हो तो सिलाई सही नहीं होती और धागा टूट सकता है।

आपकी सिलाई की सुई तेज, चिकनी और सीधी होनी चाहिए। यदि आपको धागा टूटने की समस्या हो रही है, तो अपनी सुई की जांच करें कि कहीं वह कुंद या मुड़ी हुई तो नहीं है। बॉबिन को सही दिशा में लगाकर अच्छी तरह सेट करें। अपनी बॉबिन के धागे का तनाव कम करें। इसके लिए सिलाई मशीन के लिए दिए गए निर्देशों को देखें।