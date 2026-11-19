कैसा हो अगर सुबह उठते ही कानों में पक्षियों की आवाज सुनाई दे, खिड़की खोलते ही बाहर खुला आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देखने को मिले। हर कोई इस तरह की जगह पर समय बिताने का सपना जरूर देखता है। हालांकि कई प्रसिद्ध जगह ऐसी होती हैं, जहां पर भीड़भाड़ ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए ज्यादातर लोग ऑफबीट जगहों पर जाने का प्लान करते हैं। अगर आप शांति, सुकून और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरी जगह की तलाश में हैं, तो सिक्किम जा सकते हैं। यहां मौजूद एक गांव में आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। जहां आप सर्दियों की छुट्टियां प्लान कर सकते हैं।

पश्चिमी सिक्किम के पहाड़ों के बीच प्रकृति की गोद में बसा शांत और सुंदर गांव, जिसका नाम सोपाखा है। यह ग्लायशिंग सब डिवीजन में स्थित एक शांत और खूबसूरत गांव है। भारत-नेपाल सीमा के करीब होने की वजह से इसे अक्सर सिक्किम का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यह इतनी ऊंचाई पर बसा है कि यहां से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का शानदार नजारा दिखाई देता है। यहां गांव लिंबू संस्कृति के लिए जाना जाता है।

सोपाखा की खासियत

सिक्किम के इस गांव की खासियत है यहां का खुला आसमान, दूर तक फैली हरियाली और ठंडी हवाएं। सोपाखा समुद्र तल से करीब 3500 -4000 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित है। यहां का मौसम ज्यादातर ठंडा और सुहावना रहता है। सुबह के समय पहाड़ों के पीछे से निकलने वाले सूरज की रोशनी जब गांव पर पड़ती है, तो यहां का नजारा देखने लायक होता है। शाम ढलते ही आसमान में आपको तरह-तरह के रंग देखने को मिलेंगे। इस पहाड़ी गांव की खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इसे महसूस करने के लिए आपको यहां पर जाना होगा।

यहां से दिखने वाले पहाड़ों और घाटियों के नजारे प्राकृतिक खूबसूरती का अद्भुत नमूना पेश करते हैं। कभी-कभी बादल इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है गांव इन्हीं के बीच बसा है। आसपास मौजूद खुले जंगल, ट्रेकिंग पॉइंट्स और पहाड़ों का नजारा इस जगह को प्रकृति प्रेमियों के लिए परफेक्ट है। यहां की शांति मन को सुकून देने वाली होती है।

प्रमुख ट्रेकिंग रूट

सोपाखा से चेवाभंज्यांग और फोकटे दारा के लिए ट्रेक शुरू होता है। चेवाभंज्यांग भारत-नेपाल सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। सोपाखा से यहां तक का ट्रेक लगभग 13 किमी लंबा है। जहां रास्ते में आपको ओक और बांस के घने जंगल देखने को मिलेंगे। यहां पर सशस्त्र सीमा बल तैनात रहती है। यहां से आप नेपाल में बसी बस्तियों को देख सकते हैं। यह इलाका कंचनजंगा रेंज के उस नजारे के लिए जाना जाता है, जिसे स्लीपिंग बुद्धा कहा जाता है।

वहीं फोकटे दारा ट्रेक 12 हजार फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिक्किम में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यहां पर माउंट एवरेस्ट, माउंट ल्होत्से, माउंट मकालू और माउंट चो ओयू के साथ-साथ कंचनजंगा के नजारों को करीब से देख सकते हैं। सोपाखा से ज्यादातर ट्रेकर्स कालीझार की ओर जाते हैं। यहां रात भर रुककर फिर अगली सुबह जल्दी फोकटे दारा शिखर की ओर अंतिम चढ़ाई शुरू करते हैं।

ठहरने और पहुंचने का तरीका

यहां पर रुकने के लिए आप होमस्टे ले सकते हैं। बजट के अनुसार रूम देख सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड प्लान करके आप यहां आ सकते हैं। सर्दियों में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां जाने से पहले मौसम की स्थित जरूर जान लें। यह जगह भारत-नेपाल की सीमा के करीब है, तो अपने साथ वैध पहचान पत्र जरूर रखें।

यहां आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी है। जहां से आपको प्राइवेट कैब मिल जाएगी। वहीं, शेयरिंग कैब करेंगे तो आपको सिलीगुड़ी से जोरेथांग आना होगा और फिर यहां से शेयरिंग कैब लेकर मार्तम डेंटम तक जाना होगा। यहां से आप सोपाखा आ सकते हैं।