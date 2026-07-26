फिटनेस के साथ-साथ स्किन का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। वर्कआउट के दौरान पसीना, धूल और बैक्टीरिया स्किन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में वर्कआउट से पहले स्किनकेयर अपनाना फायदेमंद हो सकता है। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी स्किन के साथ-साथ फिटनेस का भी ध्यान रखती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब व्लॉग में फैंस को अपने वर्कआउट रूटीन के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि वह अपने जिम बैग में क्या-क्या रखती हैं।

श्वेता तिवारी स्किनकेयर टिप्स

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी वर्कआउट से पहले कोई खास स्किनकेयर रूटीन फॉलो नहीं करती। एक्ट्रेस सिर्फ हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइजर लगती हैं। हालांकि जिम जाने से पहले वह सनस्क्रीन और लिप बाम जरूर लगाती हैं।

वर्कआउट से पहले स्किनकेयर का महत्व

डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार वर्कआउट से पहले स्किनकेयर प्रोडक्ट लगाना है या नहीं, यह इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट और आपकी स्किन टाइप पर निर्भर करता है। बेंगलुरु के एस्टर आरवी अस्पताल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन डॉ. सुनील कुमार प्रभु ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की। उन्होंने बाहर वर्कआउट करने से पहले सनस्क्रीन लगाने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो वर्कआउट से पहले मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए जेल बेस्ड या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर चुनना बेहतर होता है। वर्कआउट के दौरान पसीने अगर भारी क्रीम या मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मिल जाता है, तो इससे त्वचा में जलन का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि यह समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है, जिनकी स्किन ऑयली होती है या जिन्हें मुंहासे की समस्या होती है। ऐसे में भारी मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने से बचना चाहिए और नो-मेकअप लुक अपनाना चाहिए।

डॉ. सुनील कुमार प्रभु ने बताया कि वर्कआउट के दौरान स्किन को सुरक्षित बनाए रखना जरूरी है, जिससे मुंहासे, जलन और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचा जा सके। उनके अनुसार वर्कआउट से पहले चेहरे को किसी सॉफ्ट क्लींजर से साफ करें। उसके बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं। उन्होंने बताया कि वर्कआउट के बाद की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।

एक्सपर्ट के अनुसार वर्कआउट के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। साथ ही ऐसे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स चुनें जिसमें हयालूरोनिक एसिड या सेरामाइड्स हो। इससे त्वचा की नमी बनी रहती है। शरीर पर मुंहासे की वजह कपड़े भी हो सकती है। इससे बचने के लिए ऐसे कपड़े चुनें जो हवा का प्रवाह बनाए रखें और पसीना अच्छे से सोख ले। डॉ. प्रभु ने आगे कहा कि लोग कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनाएं तो वह अपनी स्किन को बैलेंस रख सकते हैं और एक्सरसाइज से जुड़ी स्किन की समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

जिम बैग में क्या रखती हैं एक्ट्रेस?

श्वेता तिवारी ने बताया कि उनके जिम बैग में वर्कआउट जूते और मोजे होते हैं। साथ ही बैग में वह एक्सट्रा टी-शर्ट और डिस्पोजेबल तौलिया भी रखती हैं। उनका कहना है कि गीला तौलिया काफी भारी हो जाता है या काफी बड़ा होता है। यही वजह है कि वह डिस्पोजेबल तौलिया रखती हैं जिसे इस्तेमाल करके फेंका जा सके।

उनके जिम बैग में रेजिस्टेंस बैंड और लूप बैंड भी रहता है। साथ ही उनके बैग में तीन पाउच भी रहते हैं, जिसमें हाइजीन पाउच, टॉयलेटरी पाउच और नहाने के बाद इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए एक पाउच है। एक्ट्रेस अपने साथ सैनिटरी पैड और पैंटी लाइनर भी रखती हैं।