रसोई घर में सबसे अधिक उपयोग होने वाली चीजों में से एक स्पंज भी है, जिसका इस्तेमाल बर्तन धोने से लेकर स्लैब और गैस स्टोव तक साफ करने में करते हैं। यह बर्तनों को चमकाने और जिद्दी दाग-धब्बों को आसानी से हटाने में मदद करता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कई बार स्पंज में बैक्टीरिया, किटाणु और अन्य सूक्ष्मजीव जमा हो जाते हैं, जो बर्तन साफ करते वक्त कई बार उसमें रह जाते हैं। यदि स्पंज ठीक से साफ न किया जाए, तो इसके जरिए बैक्टीरिया बर्तनों तक पहुंच सकते हैं और भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

ऐसे में स्पंज को भी साफ करना जरूरी होता है। काफी लोगों को लगता है कि स्पंज से बर्तन रगड़कर साफ करते हैं तो फिर ये गंदा कैसे होगा। लेकिन लंबे समय तक बर्तनों की चिकनाई, गंदे दाग व तेल मसाले मिलाकर इसे गंदा बनाते हैं। ऐसे में इसे समय-समय पर साफ करना जरूरी हो जाता है। यहां पर कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप गंदे स्पंज को आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं:

स्पंज को साफ करने का तरीका

स्पंज को साफ करने का सबसे आसान तरीके है कि एक कटोरे में गर्म पानी लें और उसमें कुछ देर के लिए स्पंज को भिगोकर छोड़ दें। गर्म पानी स्पंज में मौजूद कुछ बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा अगर आप स्पंज को डीप क्लिन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक पैन या कटोरे में पानी गर्म कर लें और उसमें आधा कप सिरका और थोड़ा सा नमक मिला लें। अब स्पंज को इस घोल में रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें। सिरके में मौजूद एसिड बैक्टीरिया को मारने और स्पंज से आनी वाली दुर्गंध को दूर करने में मदद करता है। सुबह स्पंज को बहते पानी में अच्छी तरह से धो लें और फिर धूप में सुखा दें। धूप में सुखाने से नमी कम होती है, जिससे बैक्टिरिया की वृद्धि घट सकती है।

कब धुलना चाहिए और कब बदलें

अधिकतर लोग स्पंज का उपयोग महीनों तक करते हैं, लेकिन 2 से 3 हफ्ते बाद इसे बदल देना बेहतर माना जाता है। इस्तेमाल के बाद स्पंज को कभी भी साबुन या पानी में डूबा हुआ न छोड़ें। इसे हमेशा अच्छे से निचड़कर खुली हवा में रखें जिससे वह जल्दी सूखे। इसके अलावा हर 2-3 दिन में इसे साफ करते रहना चाहिए।

Also Read

टीवी स्क्रीन पर जमी धूल और गंदगी को कैसे साफ करें, अपनाएं सबसे आसान तरीका

