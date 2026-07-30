चेहरे के अनचाहे बाल हटाने के लिए महिलाएं अक्सर वैक्सिंग, थ्रेडिंग या लेजर हेयर रिडक्शन का सहारा लेती हैं। लेकिन जब बात रेजर से फेस शेविंग (Face Shaving) की आती है, तो कई तरह के सवाल और डर सामने आते हैं। महिलाओं में सबसे ज्यादा यह डर और कंफ्यूजन रहती है कि शेविंग करने से बाल पहले से ज्यादा मोटे और तेजी से उगने लगते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब त्वचा विशेषज्ञ डॉ. गुरवीन वरैच ने दिया है।

क्या चेहरे के बाल शेव करना सही है?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए एक वीडियो में डॉ. गुरवीन वरैच ने फेस शेविंग को थोड़ा विवादित विषय बताया। उन्होंने कहा कि लेजर हेयर रिडक्शन के बाद चेहरे के बाल हटाने का यह सबसे आसान, प्रभावी और सुविधाजनक तरीकों में से यह एक है।

उनके मुताबिक, यह कहना गलत है कि शेविंग करने से बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। दरअसल, रेजर केवल त्वचा की सतह से बाल काटता है, उसे जड़ से नहीं निकालता। इसी वजह से बाल वैक्सिंग या थ्रेडिंग की तुलना में जल्दी वापस दिखाई देने लगते हैं।

क्या शेविंग से बाल मोटे हो जाते हैं?

डॉ. गुरवीन वरैच ने इसका जवाब दिया ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि शेविंग बालों की मोटाई पर कोई असर नहीं डालती। रेजर बाल को सीधा काट देता है, जिससे दोबारा निकलने पर उसका सिरा थोड़ा सख्त या मोटा महसूस हो सकता है। यही कारण है कि लोगों को लगता है कि बाल मोटे हो गए हैं, जबकि वास्तव में उनकी मोटाई नहीं बदलती।

चेहरे के बाल शेव करने के फायदे

यह वैक्सिंग या थ्रेडिंग की तुलना में थोड़ा कम खर्चीला पड़ता है। शेविंग के दौरान त्वचा की मृत कोशिकाएं भी हट जाती हैं। चेहरे के बेहद बारीक बाल भी आसानी से साफ हो जाते हैं।

फेस शेविंग के नुकसान

हर तरीका हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। फेस शेविंग के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसे करने से बाल जड़ से नहीं निकलते, इसलिए जल्दी वापस आ जाते हैं। बहुत अधिक रूखी या संवेदनशील त्वचा में जलन हो सकती है। अगर सावधानी न बरती जाए और रेजर से हल्का कट लग जाए, तो संक्रमण (Infection) का खतरा बढ़ सकता है।

किन लोगों के लिए फेस शेविंग बेहतर विकल्प हो सकती है?

डॉ. गुरवीन वरैच के अनुसार, ये लोग फेस शेविंग अपना सकते हैं। जिनके चेहरे पर बहुत बारीक बाल हों। जिनके बाल काले और घने हों, लेकिन वे लेजर हेयर रिडक्शन नहीं करवाना चाहते या नहीं करवा सकते। जिन्हें वैक्सिंग या लेजर के बाद मुंहासों जैसे दाने हो जाते हों।

सही रेजर चुनना भी है जरूरी

रेजर खरीदते समय केवल कीमत नहीं, बल्कि उसका डिजाइन भी ध्यान में रखना चाहिए। इस बारे में KAI India के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यू. पंड्या ने पहले इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया था कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग तरह के रेजर बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि चेहरे के लिए इस्तेमाल होने वाले रेजर में आमतौर पर L-शेप वाला हेड और लंबा हैंडल होता है, जिससे भौंहों (Eyebrows), अपर लिप और चेहरे के दूसरे हिस्सों पर आसानी से शेव किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख त्वचा विशेषज्ञ द्वारा साझा की गई जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, किसी प्रकार की एलर्जी, संक्रमण या अन्य त्वचा संबंधी समस्या है, तो चेहरे के बाल हटाने का कोई भी तरीका अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।