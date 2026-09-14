कई बार किचन में बड़े बर्तन जैसे पैन और कड़ाही को रखने के लिए जगह कम पड़ती है। दरअसल, इन चीजों को रखने के लिए जगह की जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ती है। खासकर छोटे किचन में इन्हें व्यवस्थित तरीके से रखने की समस्या अधिक रहती है। इधर-उधर रख देने से किचन का लुक प्रभावित होता है और ये दिखने में बेकार लगते हैं। हालांकि, कुछ आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप छोटे किचन में भी बड़े बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। इससे दूसरे बर्तनों को भी रखने के लिए पर्याप्त जगह बचती है। आइए जानते हैं ऐसे 7 तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप बड़े बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं।

1- खुले स्टोरेज वाली किचन आइलैंड

किचन आइलैंड को आमतौर पर लकड़ी की रसोई मेज कहा जाता है। इसमें जरूरत के अनुसार रैक या स्टोरेज की जगह बनाई जा सकती है। अगर आपका ओपन किचन है, तो उसमें बड़े बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए किचन आइलैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे खुली जगह में बड़े बर्तन व कड़ाही रखें, जहां ये इस्तेमाल के दौरान आसानी से नजर आ सकते हैं।

2- आइलैंड पर रेल लगाएं

छोटी किचन के हर जगह का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इससे जगह की बचत होती है और चीजों को आसानी से रखा जा सकता है। कड़ाही और बड़े बर्तनों को रखने के लिए आप किचन आइलैंड के किनारे एक छोटी रॉड लगा सकते हैं। इस पर कड़ाही, दूसरे बर्तन, चम्मच और कपड़ा टांगा जा सकता है।

3- शेल्फ पर पीतल की रॉड लगाएं

छोटी किचन में जगह की बचत करने, जरूरी सामान को व्यवस्थित रखने और आकर्षक लुक के लिए शेल्फ पर पीतल की रॉड लगवा सकते हैं। इस पर आप बर्तन और कड़ाही को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं और साथ-साथ पीतल धातु होने चलते ये दिखने में भी अच्छा लगता है।

4- पेगबोर्ड लगाएं

पेगबोर्ड को आमतौर पर छेदों वाला बोर्ड या सुराखदार बोर्ड कहते हैं। इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे छेद बने होते हैं, जिनमें हुक लगाकर आप कड़ाही और बड़े बर्तनों को टांग सकते हैं। इसे आप किचन की किसी खाली दीवार पर लगवा सकते हैं। इससे नीचे पर्याप्त जगह बचती है, जिसमें दूसरे जरूरी सामान रखे जा सकते हैं।

5- हुक का करें इस्तेमाल

अगर किचन की कोई दीवार इस्तेमाल में नहीं है, तो वहां पर चिपकने वाले हुक लगाकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को टांग सकते हैं। इन्हें आप किचन की दीवार या कैबिनेट के अंदर भी लगा सकते हैं। इससे काफी जगह बच जाती है और बड़े बर्तन भी व्यवस्थित तरीके से रखे जा सकते हैं।

6- दराज को हिस्सों में बांटें

अगर आपकी दराज काफी गहरी, है तो इन्हें अलग-अलग हिस्सों में बांटकर जगह का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पतली पट्टियां लगाकर उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दें और इसके हर खाने में जरूरत के अनुसार बर्तन रख दें।

7- ऐसे ऑर्गनाइजर खरीदें

छोटे किचन या फिर बड़े बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए ऐसे वायर रैक या ऑर्गनाइजर खरीदे जा सकते हैं, जिन्हें किचन कैबिनेट के अंदर रखा जा सकता है। इनमें ढक्कन ऊपर, कड़ाही पीछे और बर्तन आगे रखे जा सकते हैं। इन्हें कुकटॉप के नीचे भी आसानी से रखा जा सकता है।

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