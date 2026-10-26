यूं तो ज्यादातर महिलाओं को लंबे बाल पसंद होते हैं। लंबे बालों में तरह-तरह की सुंदर हेयरस्टाइल बनवाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके बाल छोटे हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप छोटे बालों में भी कई सारे हेयरस्टाइल बना सकती हैं। करवाचौथ और दीवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं। ऐसे में महिलाएं साड़ी, लहंगा या एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगी। उनके साथ छोटे बालों को भी बेहद खूबसूरत अंदाज में स्टाइल किया जा सकता है। छोटे बालों में मिनी बन, ट्विस्टेड बन, फ्लोरल हेयरस्टाइल, हाफ-अप स्टाइल और सॉफ्ट कर्ल्स जैसे Hairstyles आप ट्राई कर सकती हैं। सही हेयर एक्सेसरीज और पिन की मदद से इन्हें घर पर भी बनाया जा सकता है।

गजरे वाला मिनी बन

साड़ी या लहंगे के साथ आप कुछ ऐसा हेयरस्टाइल बनाना चाहते हैं जिसके साथ गजरा भी कैरी किया जा सके तो आप गजरे वाला मिनी बन बना सकते हैं। यह सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी और हैवी ब्लाउज के साथ अच्छा लगता है। इसे बनाना भी बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले बालों में बीच या साइड की मांग निकालें। फिर पीछे के बालों को नीचे की तरफ इकट्ठा करें। छोटे-छोटे हिस्सों को मोड़कर पिन से सुरक्षित करें। मिनी बन का आकार दें। बन के चारों ओर छोटा गजरा लगाएं। आगे से बालों की दो पतली लटें निकालकर हल्का कर्ल कर सकती हैं।

ट्विस्टेड लो बन

अगर आप सिंपल सा हेयरस्टाइल चाहते हैं तो यह ट्रा्ई कर सकती हैं। यह बहुत ज्यादा सजा हुआ हेयरस्टाइल नहीं है, बल्कि इसमें बालों को खूबसूरत तरीके से बांधा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बालों को सुलझाकर बीच या साइड की मांग निकालें। फिर दोनों तरफ से बालों के छोटे हिस्से लेकर पीछे की ओर ट्विस्ट करें। पीछे बचे बालों को छोटे-छोटे सेक्शन में मोड़कर पिन लगाएं। सभी हिस्सों को मिलाकर नीचे की तरफ छोटा बन बनाएं। चाहें तो पर्ल पिन या छोटा हेयर क्लिप भी लगा सकती हैं।

मिनी ब्रेड क्राउन

अगर आपके बाल बॉब कट हैं या फिर वो कंधे तक छोटे हैं तो आप मिनी ब्रेड क्राउन हेयरस्टाइल बना सकती हैं। यह लहंगे, अनारकली और हल्की साड़ी के साथ अच्छी लगेगी। इसे बनाने के लिए बालों को बीच से दो हिस्सों में बांटें। दोनों तरफ कनपटी के पास से पतली चोटी बनाएं। चोटी को सिर के पीछे की ओर ले जाकर पिन से टिका दें। दूसरी चोटी को भी इसी तरह दूसरी तरफ से लाकर जोड़ें। चोटी के जोड़ पर छोटा फूल या पर्ल क्लिप लगाएं।

सॉफ्ट वेव्स के साथ साइड पार्टिंग

अगर आप बाल बांधने के बजाय खुले रखना चाहती हैं, तो यह स्टाइल अच्छा विकल्प है। छोटे बालों में सॉफ्ट वेव्स और साइड पार्टिंग से लुक में निखार आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बालों को एक तरफ से मांग निकालकर सेट करें। कर्लिंग आयरन से बालों के छोटे हिस्सों में हल्की वेव्स बनाएं। फिर उंगलियों से कर्ल को हल्का खोलें। मांग वाली तरफ एक सुंदर हेयर पिन लगाएं। चाहें तो एक तरफ के बाल कान के पीछे सेट करें।

हाफ-अप ट्विस्ट हेयरस्टाइल

इस स्टाइल में बाल खुले भी रहते हैं और सामने से चेहरे पर नहीं आते। अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं और बन नहीं बनता, तो इसे आसानी से आजमा सकती हैं। बालों में हल्का वॉल्यूम लाने के लिए सॉफ्ट वेव्स बनाएं। दोनों कनपटियों के पास से बालों की पतली लटें लें। इन्हें पीछे की ओर घुमाकर एक-दूसरे के ऊपर पिन करें। पिन को छिपाने के लिए पर्ल क्लिप या छोटा सजावटी हेयर एक्सेसरी लगाएं। बाकी बालों को खुला रखें।

स्लीक बॉब विद स्टेटमेंट हेयर क्लिप

यह मॉडर्न और मिनिमल लुक है। खासकर चिन-लेंथ बॉब या छोटे सीधे बालों में यह स्टाइल अच्छा लगता है। इसके लिए बालों को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। बालों में डीप साइड पार्टिंग करें। हल्के सीरम की मदद से बालों को स्मूद करें। एक तरफ के बालों को कान के पीछे सेट करें। वहां गोल्ड, कुंदन या पर्ल वाला स्टेटमेंट क्लिप लगाएं। बालों के सिरों को हल्का अंदर की तरफ ब्लो-ड्राई कर सकती हैं।