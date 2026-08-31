Shoe Rack Designs: एंट्री गेट को हर कोई साफ-सुथरा रखता है ताकि जब भी कोई अंदर आए तो उसके मन में सबसे पहले घर की सुंदर झलक पेश हो। हालांकि कई बार गेट के बाहर बिखरे हुए जूते-चप्पल एंट्रेंस का लुक को खराब कर सकते हैं। जिसके पीछे की वजह कई बार कम जगह या छोटे घर हो सकते हैं। अक्सर उन लोगों को जूते-चप्पल रखने में काफी समस्या होती है, जिनके घर कॉम्पेक्ट होते हैं। ऐसे में शू रैक जूतों को व्यवस्थित रखने में मदद कर सकते हैं।

सिंपल शू रैक की जगह आप घर के लिए ऐसे डिजाइन चुन सकते हैं, जो आकर्षक और स्टोरेज फ्रेंडली हों। इसके लिए यहां दिए गए कुछ शू रैक के डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं।

फोल्डेबल शू रैक

कम जगह के लिए फोल्डेबल शू रैक इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इस तरह के डिजाइन काफी ट्रेंड में हैं, जो जूतों को गंदा होने से भी बचाते हैं और उन्हें छिपाकर रखने में भी मदद करते हैं। इसे आप मेन गेट के साइड वाली दीवार से सटाकर रख सकते हैं जिससे कम जगह घिरेगी।

हैंगिंग शू रैक

आजकल ज्यादातर लोग बाजारों में कॉम्पैक्ट घरों में रहते हैं। ऐसे में सामान को व्यवस्थित रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बिखरे हुए जूते पूरे घर का लुक खराब कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसी रैक चुनें जो कम जगह में ज्यादा जूतों को व्यवस्थित तरीके से रख सके। हैंगिंग शू रैक इसके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे आप दीवार के पीछे या कॉर्नर में लगा सकते हैं, जो आसानी से दिखेगा भी नहीं।

शू कैबिनेट

खुली जगह पर रखे हुए जूते बहुत ही खराब लगते हैं। ऐसे में इन्हें कैबिनेट में रखना घर को साफ और जूतों को धूल-मिट्टी से भी बचाकर रखने में मदद कर सकता है। कैबिनेट डिजाइन वाले शू रैक बहुत ही आकर्षक लगते हैं। जिसके ऊपर आप डेकोरेटिव चीजों को रख सकते हैं। यह एंट्री गेट का लुक अट्रैक्टिव बना सकता है। साथ ही जूते-चप्पलों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।

पैलेट शू रैक

वुडन वाले पैलेट शू रैक कम जगह के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इसमें कई सारे जूते चप्पलों को रखा जा सकता है। इसे आप मेन गेट के बाहर रख सकते हैं, जिसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले जूते-चप्पलों को आसानी से व्यवस्थित तरीके से रखने में मदद मिल सकती है।

कॉर्नर शू रैक

छोटे घरों और कम जगह के लिए कॉर्नर शू रैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डिजाइन दिखने में भी आकर्षक लगता है और जूते भी आसानी से रखे जा सकते हैं। इसे आप कमरे के खाली कॉर्नर में रख सकते हैं। अगर घर के अंदर जूते रखने हैं, तो इस तरह का शू रैक चुन सकते हैं।