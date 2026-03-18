टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों कैंसर ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी के दौर से गुजर रही हैं। पिछले महीने सर्जरी के जरिए उनके शरीर से एक सिस्ट हटाया गया था, जो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हुआ था। उनके पति शोएब इब्राहिम लगातार अपने व्लॉग के जरिए फैंस को उनकी सेहत की अपडेट दे रहे हैं। हाल ही में शोएब अपने एक ब्लॉग में कुछ फूड्स बनाते नजर आए। वीडियो में उन्होंने बताया कि वह अपने किचन से सभी नॉन-स्टिक बर्तन हटा दिए हैं। केवल एक बचा है जिसमें वह अंडा बनाते हैं।

उन्होंने बताया कि, मैंने घर से सारे नॉन-स्टिक बर्तन हटा दिए हैं। सिर्फ एक बचा है, उसमें ऑमलेट बनता है। बिना इसके खाना बनना थोड़ा मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी किया कि, हम अक्सर सुनते हैं कि नॉन-स्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या यह सच है? क्या हम इसे कभी-कभी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे रोजाना इस्तेमाल करना ठीक है? आप बताए।”

दरअसल, वर्तमान समय में नॉन-स्टिक बर्तन किचन में बहुत आम हो गए हैं। सब्जी बनाने, दाल फ्राई करने, मछली पकाने और अन्य कई सारे व्यंजन को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाना कम तेल में बनता है और भोजन बर्तन में चिपकता भी नहीं है, इसलिए लोग इसका अधिक उपयोग करते हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल के वरिष्ठ सलाहकार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपाटोलॉजिस्ट और थैरेप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट डॉ. डी. चंद्र शेखर रेड्डी से जानकारी ली। डॉक्टर रेड्डी के अनुसार, सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर, आधुनिक नॉन-स्टिक पैन रोजाना इस्तेमाल किए लिए सुरक्षित माने जाते हैं। इन पैन में इस्तेमाल होने वाली कोटिंग (PTFE) सामान्य खाना पकाने के तापमान पर स्थिर और सुरक्षित रहती है। इसलिए अंडा, पैनकेक या सब्जियों जैसे भोजन के लिए इसे रोजाना इस्तेमाल करना आमतौर पर हानिकारक नहीं है। हालांकि, सही तरह से खाना पकाना काफी मायने रखता है।

नॉन-स्टिक बर्तन से सेहत से जुड़े खतरेनॉन-स्टिक बर्तन से सेहत से जुड़े खतरे

नॉन-स्टिक बर्तन जब अधिक गर्म हो जाता है या फिर जब ये टूट जाए और पुराने केमिकल फार्मूले वाले पैन सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जब ये 260°C से अधिक तापमान पर गर्म होता है तो इसकी कोटिंग टूट सकती है और धुआं निकल सकता है, इससे ‘पॉलीमर फ्यूम फीवर’ हो सकता है, जिसमें बुखार, सिरदर्द और खांसी जैसे लक्षण नजर आते हैं।

इसके साथ ही अधिक गरम होने पर छोटे कण और गैसें निकल सकती हैं, जो श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंच सकती हैं।

कुछ समय पहले तक कुछ पैन में PFOA जैसी केमिकल्स होती थीं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती थीं, लेकिन वर्तमान समय में ज्यादातर पैन PFOA फ्री होते हैं, जिससे यह सुरक्षित होते हैं।

इस्तेमाल करने का सही तरीका

पैन को अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। कम या मध्यम आंच पर खाना पकाना चाहिए।

खाली पैन को लंबे समय तक गर्म करने से बचना चाहिए।

पैन से भोजन निकालने या फिर बनाते समय इस्तेमाल करने के लिए धातु के बर्तनों की बजाय लकड़ी या सिलिकॉन के बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कोटिंग खराब नहीं होती है।

पैन की कोटिंग जब खुरच जाए या फिर झड़ने लगे तो इसे तुरंत बदल लेना चाहिए।

इसके साथ ही भोजन पकाते समय किचन में वेटिंलेशन बेहतर होना चाहिए, ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल जाए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा संपर्क किए गए विशेषज्ञों की जानकारी पर आधारित है। कोई भी नई आदत या स्वास्थ्य संबंधी रूटीन शुरू करने से पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर कर लें।



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