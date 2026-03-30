Shikanji Masala Recipe: गर्मियों में शिकंजी, शबरत और छाछ का सेवन ज्यादा किया जाता है। इनका स्वाद बढ़ाने के लिए आप घर पर ही शेफ भूपी के बताए तरीके से जबरदस्त शिकंजी मसाला बना सकते हैं। इसे बनाना न केवल बेहद आसान है बल्कि इसे महीनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। चुटकी भर मसाला आपकी शिकंजी, शरबत और छाछ का स्वाद कई गुना बढ़ा सकता है। आइए जानें इसे बनाने के लिए क्या-क्या चीजों की पड़ेगी जरूरत और मसाला बनाने की सटीक रेसिपी।

सबसे पहले जीरा भूनें

इस मसाले के अंदर जीरा दो तरीके से डाला जाएगा। सबसे पहले एक पैन में दो चम्मच जीरा लें। उसको भून लें। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनें। इसे अच्छी तरह से भून लें। इसे काला न होने दें। इसके बाद दोबारा 2 चम्मच जीरा पैन में डालें। साथ में छोटी वाली सौंफ 2 चम्मच डालें। छोटी वाली सौंफ खाने में अच्छी होती है।

इन चीजों का करें इस्तेमाल

एक चम्मच काली मिर्च डालें। आधी छोटी चम्मच अजवायन डालें। 10 से 12 इलायची डालें। 2 चम्मच अनारदाना डालें। गैस बहुत स्लो रखें। अनारदाना में खटास के साथ हल्की मिठास होती है, इसलिए इसे जरूर डालें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद गैस बंद कर दें। 2 बड़ा चम्मच पुदीना डालें। इसे दूसरी प्लेट में पलट लें।

रोस्ट करने के बाद पीसें

मसाला ठंडा होने पर मिक्सी जार में डालें। एक चम्मच सोंठ का पाउडर डालें। इससे अच्छा फ्लेवर डालें। आधा कप मिश्री दाना डालें। एक छोटा चम्मच काला नमक और एक छोटा चम्मच सफेद नमक डालें। व्रत के लिएबना इसका पाउडर बना लें। आपका काला शिंकजी मसाला बनकर तैयार है। इसे छह महीने तक स्टोर कर सकते हैं। हालांकि इसे 2 से 3 महीने ही यूज करें। इससे ज्यादा स्वाद आता है। इसके बाद आप इस मसाले से आप शिकंजी, शरबत या छाछ बना सकते हैं।

यहां देखें वीडियो

https://www.facebook.com/share/v/1BkeMnJHGt