शारदीय नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। नवरात्रि के दौरान यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए कुछ तैयारियां पहले ही कर लेना बेहतर रहेगा। खासकर रहने, यात्रा, कपड़ों और पैदल चलने से जुड़ी जरूरी चीजों का ध्यान रखें।

ट्रेन और कमरे की बुकिंग पहले कराएं

नवरात्रि के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए कटरा तक पहुंचने के लिए ट्रेन या दूसरे परिवहन की बुकिंग और ठहरने की व्यवस्था पहले कर लेना सही रहेगा।

यात्रा से जुड़ा रजिस्ट्रेशन पहले कर लें

यात्रा शुरू करने से पहले वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े मौजूदा रजिस्ट्रेशन और प्रवेश संबंधी नियमों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से जरूर जांच लें। जरूरी डॉक्यूमेंट और बुकिंग की जानकारी फोन में सेव रखें।

मौसम के हिसाब से कपड़े रखें

कटरा और माता के भवन की ओर बढ़ने पर मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए बैग में हल्का गर्म कपड़ा या जैकेट रखना काम आ सकता है। जरूरत से ज्यादा भारी सामान ले जाने से बचें।

आरामदायक जूते सबसे जरूरी

यात्रा में पैदल काफी दूरी तय करनी पड़ सकती है। इसलिए अच्छी पकड़ वाले और पहले से पहने हुए आरामदायक जूते पहनें। यात्रा के दिन बिल्कुल नए जूते पहनने से बचना बेहतर है।

छोटी टॉर्च और जरूरी सामान रखें

अगर यात्रा रात में करनी है तो छोटी टॉर्च या बैकअप लाइट काम आ सकती है। साथ में मोबाइल, पावर बैंक, पानी की बोतल और जरूरत के मुताबिक हल्का स्नैक भी रखा जा सकता है।

नियमित दवाइयां न भूलें

अगर आप रोज कोई दवा लेते हैं तो यात्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा साथ रखें। बुजुर्गों या किसी विशेष जरूरत वाले यात्री के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उनकी जरूरत का सामान भी पहले से तैयार रखें।

बैग को हल्का रखें

पैदल यात्रा के दौरान भारी बैग परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए सिर्फ जरूरी चीजें ही साथ रखें। कपड़े, दवाइयां, जरूरी दस्तावेज, मोबाइल चार्जर और मौसम के हिसाब से जरूरी सामान पहले से अलग कर लें।