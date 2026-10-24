शरद पूर्णिमा 2026 में 26 अक्टूबर को है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर निकलता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं। इस दिन मातारानी के अलावा भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है।

देवी लक्ष्मी को भी कई लोग खीर का भोग लगाते हैं। इसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शरद पूर्णिमा की खीर रखने का सही समय 08:30 बजे से मध्यरात्रि 11:30 बजे के बीच है। ऐसे में खीर को कैसे बनाएं और कौन सी 3 ऐसी चीजें डालें जिससे इसका स्वाद बढ़ जाए आइए जानते हैं।

ध्यान रखें, ये चीजें स्वाद के लिए हैं, किसी खास धार्मिक नियम के तहत अनिवार्य नहीं हैं। अगर आप इस बार घर पर खीर बनाने वाली हैं, तो चावल और गाय के दूध के साथ तीन चीजें—इलायची, केसर और मेवे मिलाकर इसका स्वाद और खुशबू बढ़ा सकती हैं। आइए जानें इसकी पूरी रेसिपी।

खीर बनाने के लिए जरूरी चीजें

गाय का दूध – 1 लीटर

चावल – ¼ कप

चीनी – 4 से 5 बड़े चम्मच या स्वादानुसार

छोटी इलायची – 3 से 4

केसर – 5 से 6 धागे

बादाम और काजू – 2 बड़े चम्मच कटे हुए

किशमिश – 1 बड़ा चम्मच

एक बात का ध्यान रखें कि खीर में इलायची, केसर और मेवे खीर में खुशबू, रंग और स्वाद जोड़ते हैं। इन्हें अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकती हैं।

शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का तरीका

सबसे पहले करें ये काम

चावल को 2-3 बार साफ पानी से धो लें, ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च और गंदगी निकल जाए। इसके बाद चावलों को करीब 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें। फिर पानी निकाल दें। इससे चावल दूध में अच्छी तरह पकने में मदद मिलती है।

गाय के दूध को अच्छी तरह उबालें

एक भारी तले वाले बर्तन में 1 लीटर गाय का दूध डालकर उबालें। उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें। अब इसमें भीगे हुए चावल डालकर पकाएं। इसे ध्यान से बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि चावल बर्तन के तले में चिपकें नहीं। चावल को दूध में पकने और खीर को गाढ़ा होने में थोड़ा समय लगता है। आपको खीर कितनी गाढ़ी चाहिए यह बात ध्यान रखते हुए उसे उतनी देर तक पकाएं।

अब मिलाएं ये 3 चीजें

खीर का स्वाद बढ़ाने के लिए आप उसमें 3 चीजें जरूर मिलाएं। इसमें सबसे पहली है इलायची। छोटी इलायची को पीसकर उसका पाउडर बना लें। चावल पकने और दूध गाढ़ा होने के बाद इसे खीर में मिलाएं। इससे खीर में अच्छी खुशबू आएगी। खीर में हल्का रंग और खुशबू के लिए आप उसमें केसर मिला सकती हैं।

केसर के धागों को 1-2 चम्मच गुनगुने दूध में कुछ मिनट भिगो दें। फिर इसे खीर में डालकर अच्छी तरह मिला लें। इससे खीर में हल्का रंग और खास खुशबू आएगी। बादाम और काजू को बारीक काट लें। किशमिश के साथ इन्हें खीर में डालें। कुछ मेवे ऊपर से सजाने के लिए बचाकर भी रख सकती हैं।

आखिर में डालें चीनी

जब चावल अच्छी तरह पक जाएं और दूध मनचाहा गाढ़ा हो जाए, तब चीनी डालें। इसे अच्छी तरह चलाएं, ताकि चीनी घुल जाए। अब धीमी आंच पर 2-3 मिनट और पकाकर गैस बंद कर दें। ध्यान रखें कि खीर ठंडी होने पर और गाढ़ी हो जाती है। इसलिए इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा होने तक पकाने की जरूरत नहीं है।

शरद पूर्णिमा पर खीर को चांदनी में रखने की परंपरा

कई परिवारों में शरद पूर्णिमा की रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस रात की चांदनी को विशेष माना जाता है और खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। पूजा-पाठ की विधि और खीर रखने का समय परिवार और क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार अलग हो सकता है।