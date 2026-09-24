Himachal Pradesh Offbeat Places: शहरों की भागदौड़, ऑफिस की व्यस्तता, कॉलेज की पढ़ाई और घर के जरूरी कामों के बीच अक्सर हम फंस कर रह जाते हैं। यही वजह है कि काम के बीच समय निकालकर लोग घूमने का प्लान करते हैं। इससे मन को शांति मिलती है और दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। देश में यूं तो घूमने के लिए कई सारी जगह मौजूद हैं, लेकिन यहां पर अक्सर लोगों की भीड़ रहती है। अगर आप शहरों और प्रसिद्ध जगहों से दूर शांति और सुकून की तलाश कर रहे हैं, तो ऑफबीट डेस्टिनेशन को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

हिमालय का आकर्षक नजारा, खूबसूरत मंदिर और घरों के बाहर शॉल बनाते लोग, शहरों की रफ्तार भरी जिंदगी से दूर सैंज घाटी में स्थित शांघड गांव में आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। मनाली से सैंज वैली करीब 100 किमी दूर स्थित है। इसके बावजूद यह हिमाचल की ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। जिसका कारण यहां की खराब सड़कें हो सकती हैं। यहां के रास्ते इतने खराब हैं, जिसकी वजह से वैली तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहाड़ों पर मिलने वाले खराब रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। जैसे-जैसे आप वैली में आगे बढ़ेंगे यहां के नजारे और खूबसूरत होते जाएंगे।

सैंज घाटी का खूबसूरत गांव शांघड

शांघड सैंज घाटी के खूबसूरत गांव में से एक है। यहां एक तरफ आपको रंग-बिरंगे घर देखने को मिलेंगे तो दूसरी तरफ घास के मैदान। यह पूरी जगह चारों तरफ से घने देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। माना जाता है कि पांडव इस जगह आए थे और उन्होंने यहां मीडोज (घास के मैदान) बनाए। यहां पर आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। जिसमें शंगचूल महादेव विराजमान हैं। यह मंदिर पत्थलों और लकड़ी से बनाया गया है, जो काफी पुराना है। यहां पर आपको काफी शांति मिलेगी। शांघड गांव में आपको प्रकृतिक की खूबसूरत और मधुर आवाज सुनाई देगी। गांव में आपको कई सुंदर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर शांगचूल महादेव मंदिर, शांघड मेडोज और बरशनगड झरना पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। शांघड घूमने के बाद बरशनगड झरना जा सकते हैं। यह कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहां पर आपको काफी अच्छा लगेगा।

किस समय बनाएं जाने का प्लान

मानसून के दौरान यहां पर रास्ते बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं। ऐसे में यहां पर आना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच घूमने का बेहतरीन समय साबित हो सकता है। इस दौरान सेबों की कटाई हो रही होती है और आसान भी साफ रहता है। इस समय न ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड होती है। इसके अलावा आप मार्च से मई तक जाने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान गांव में रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं और आकर्षक नजारा देखने को मिलता है।

पहुंचने का तरीका

शांघड पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सबसे आसान और मुख्य तरीका है। दिल्ली से शांघड जाने के लिए कैब या टैक्सी की जा सकती है। इसके अलावा आप बस से भी सैंज वैली तक जा सकते हैं। वहां से कैब या टैक्सी करके शांघड गांव पहुंच सकते हैं। यह छोटा सा गांव है जहां आपको ठहरने के लिए होम स्टे मिल जाएगा।