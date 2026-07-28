हिंदू धर्म में सावन के महीने का बेहद ही खास महत्व है। यह माह भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे माह भगवान शिव की आराधना, उपवास और विधि-विधान से पूजा की जाती है। सावन के महीने में प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत और हरे-भरे रूप में होती है। इस दौरान चारों तरफ फैली हरियाली, बारिश और मिट्टी की सोंधी खुशबू पूरे वातावरण को मनमोहक बना देती है। पेड़-पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इसके साथ ही इसी माह में कई पौधों को लगाने का विशेष महत्व है।

हिंदू धर्म में शमी के पौधे का खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार शमी के पौधे की नियमित पूजा पाठ करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इसे शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में भी इस पौधे को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शमी का पौधा भगवान शिव और शनि देव दोनों को प्रिय माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन में कैसे लगाएं और कैसे हरा भरा रखें।

1- सही जगह पर रखें

शमी का पौधा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां उसे रोज 5-6 घंटे की धूप मिल सके। यह पौधे की बढ़वार धूप और पर्याप्त रोशनी में बेहतर होती है। छायादार जगह पर रखने से इसकी शाखाएं कमजोर हो सकती हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं।

2- पानी

शमी एक सूखा सहन करने वाला पौधा है, इसलिए इसमें रोजाना पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। बरसात के मौसम में इसे ऐसी जगह रखें जहां बारिश का पानी कम आए। इसकी मिट्टी जब सूख जाए तब पानी देना चाहिए।

3- जल निकासी

शमी के पौधे को हरा-भरा बनाए रखने के लिए गमले में ऐसी मिट्टी डालनी चाहिए जिसमें पानी आसानी से निकल जाए। इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में रेत और थोड़ी सी जैविक खाद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही गमले के नीचे ड्रेनेज होल जरूर रखें, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

4- खाद

गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मीकम्पोस्ट या कम्पोस्ट से शमी के पौधे की अच्छी तरह वृद्धि होती है। 30 से 45 दिनों बाद इसमें खाद देना चाहिए। साथ ही पौधे में हमेशा सीमित मात्रा में खाद डालनी चाहिए।

5- इतने समय बाद बदल दें गमला

शमी का पौधा लंबे समय से एक ही गमले में है, तो उसके बदल देना चाहिए। दरअसल, उसकी जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह की जरूरत होती है। ऐसे में 1-2 साल में इसे थोड़ा बड़े गमले में लगाना अच्छा माना जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख धार्मिक मान्यताओं और सामान्य बागवानी संबंधी जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। पौधे की वृद्धि उसकी किस्म, जलवायु, मिट्टी और देखभाल के तरीके पर निर्भर करती है।

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