अक्सर लोग अपनी बालकनी और छतों पर कई सारे हरे-भरे पौधे लगाते हैं। इसमें फूल से लेकर सजावटी पौधे तक शामिल होते हैं। इन्हीं में से एक है शमी का पौधा, जिसको लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यता है कि शमी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी का पौधा जितना हरा-भरा रहता है उतनी ही आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। हालांकि, सर्दियों के मौसम में कई बार इस पौधे की बढ़त कम हो जाती है और पौधा सूखने भी लगता है।

सर्दियों में तापमान गिरने, ठंडी हवाओं और धूप की कमी के चलते शमी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। कई बार इसकी टहनियां सूखने लगती हैं और पौधे की बढ़त भी रुक जाती है। हालांकि, सर्दियों के मौसम में शमी के पौधे की देखभाल का तरीका थोड़ा बदल कर इसे हरा-भरा रखा जा सकता है।

1- धूप जरूरी

शमी के पौधे को धूप पसंद होती है। इसे अच्छी तरह बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त रोशनी की जरूरत होती है। इसलिए सर्दियों में शमी के पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां उसे रोजाना कम से कम 5-6 घंटे सीधी धूप मिल सके। अगर पौधा बालकनी में रखा है, तो उसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप अच्छी तरह पहुंचती हो।

2- पानी देने से बचें

सर्दियों में पौधों को गर्मियों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। शमी का पौधा कम पानी में भी अच्छी तरह विकास कर सकता है। ठंड के मौसम में इसकी मिट्टी देर से सूखती है। ऐसे में पौधे में पानी डालने से पहले मिट्टी की ऊपरी परत जांच लें। अगर मिट्टी करीब 1-2 इंच तक सूखी महसूस हो, तभी पानी डालें। हालांकि, गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए।

3- हवाओं और पाले से बचाएं

शमी का पौधा गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है। कुछ हद तक ठंड सहन कर सकता है, लेकिन अधिक ठंड और पाले के चलते नई पत्तियों और टहनियों को नुकसान पहुंच सकता है। सर्दियों में पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां सीधी ठंडी हवा न लगती हो। रात के समय तापमान बहुत कम होने पर गमले को दीवार के पास रख सकते हैं। अगर पौधा खुला आंगन या छत पर है, तो पाले से बचाने के लिए किसी चीज से उसे रात के समय ढक दें। दिन में कवर हटा दें।

4- कैसी रखें मिट्टी

शमी के पौधे के लिए बहुत भारी या चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे उसमें नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है। इससे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए गमले में अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य बगीचे की मिट्टी में रेत और थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद मिलाकर बनाई गई भुरभुरी मिट्टी अच्छी मानी जाती है।

5- खाद देने का सही तरीका

सर्दियों के मौसम में कई बार खाद भी पौधे की बढ़त को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, पौधे को हरा-भरा रखने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का होना जरूरी है। बहुत अधिक या जरूरत न पड़ने पर खाद डालने से पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। अगर पौधा स्वस्थ है, तो उसकी मिट्टी में थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिला सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

इसके अलावा सर्दियों में सूखी पत्तियों और खराब टहनियों को हटाते रहें।

गमले में पानी जमा न होने दें।

खाद जड़ों से कुछ दूरी पर डालें।

जरूरत से ज्यादा खाद या पानी देने से बचना चाहिए।

इस तरह आप सर्दियों के मौसम में शमी के पौधे के लिए देखभाल के तरीके में बदलाव करके पौधे को सूखने और मुरझाने से बचा सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। पौधे से जुड़ी किसी भी समस्या की सही पहचान और उचित देखभाल के लिए बागवानी विशेषज्ञ की सलाह लें।