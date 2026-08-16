सावन सोमवार के दौरान शिव जी की पूजा-अर्चना और व्रत का विशेष महत्व है। व्रत के दौरान साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना वड़े, आलू का हलवा और खीर काफी पसंद की जाती है। जिसे अक्सर घरों में बनाया जाता है। हालांकि कई बार एक जैसी डिश खाकर हम बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप शकरकंद से बनने वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इससे आप अलग-अलग डिश बना सकते हैं, जो व्रत में स्वाद लग सकती हैं।

इस बार कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो यहां दी गई शकरकंद की 2 अलग-अलग रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें बनाने की आसान रेसिपी, जो व्रत के दौरान पसंद आ सकती हैं।

शकरकंद टिक्की रेसिपी

सामग्री

शकरकंद – 1

भुनी हुई मूंगफली – 1/2 कप

कुट्टू का आटा- 1/2 कप

हरी मिर्च- 4

अदरक- 3 इंच

हरा धनिया- 1/4 कप

सेंधा नमक- स्वादानुसार

जीरा पाउडर- 1 चम्मच

घी- जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले शकरकंद को धोकर उबालने के लिए रख दें। इस दौरान मूंगफली को भून लें और इसका छिलका निकाल लें। इसे मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें। जब शकरकंद उबल जाए तो इन्हें छील लें। जरूरत के अनुसार शकरकंद को अच्छी तरह मैश करें। अब इसमें कुट्टू का आटा, मूंगफली, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक और जीरा पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं। अगर आपको मिश्रण सूखा लग रहा है, तो इसमें हल्का पानी मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्की तैयार करें। बाकी सारी टिक्की तैयार कर लें। कड़ाही में घी डालकर गर्म करें और इन टिक्कियों को अच्छी तरह सेंक लें। इन्हें मीडियम आंच पर दोनों तरफ पकाएं। इन्हें प्लेट में निकालकर चटनी या दही के साथ सर्व कर सकते हैं।

शकरकंद हलवा रेसिपी

सामग्री

शकरकंद – 3 (उबले हुए)

घी- 3 चम्मच

चीनी- 4 चम्मच

खोया – 1 कप

इलायची पाउडर – आधा चम्मच

बनाने का तरीका

सबसे पहले उबले हुए शकरकंद को कद्दूकस कर लें। अब कड़ाही में घी गर्म करें और इसमें शकरकंद को डालें। इसे करीब 2 से 3 मिनट तक मिक्स करें और पकने दें। अब इसमें चीनी, खोया और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे करीब 3-4 मिनट तक चलाते हुए पकाएं। अब गैस बंद करके हलवे को बाउल में निकाल लें। इसे गार्निश करने के लिए आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं।