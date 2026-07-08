योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक संपूर्ण कला है। यह भारत की प्राचीनतम जीवनशैली और आध्यात्मिक परंपरा का अमूल्य उपहार है, जिसे आज पूरी दुनिया में लोग अपना रहे हैं। योग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक-एक योगासन भी शरीर और मन को कई तरह के लाभ पहुंचा सकता है। इन्हीं में से एक सेतुबंधासन भी है।

सेतुबंधासन रीढ़ की हड्डी, कमर, कंधों और पैरों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से इसे करने से शरीर में लचीलापन बढ़ सकता है, तनाव कम हो सकता है और शरीर में रक्त संचार बेहतर हो सकता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन योगासन हो सकता है, जो घंटों बैठकर काम करते हैं। लेकिन इसे करने का सही तरीका पता होना जरूरी है। क्योंकि गलत तरह से किया गया अभ्यास नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं इस योग को कितनी देर करना चाहिए और कब करें।

सेतुबंधासन करने का सही तरीका

सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों को ऊपर रखें और एड़ियों को कूल्हों के पास ले जाएं। दोनों पैरों के बीच कूल्हों जितनी दूरी होनी चाहिए। अब दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें और हथेलियां जमीन की ओर होनी चाहिए।

कैसे और कितनी देर करना चाहिए सेतुबंधासन (Photo Source: Freepik)

धीरे-धीरे गहरी सांस लेते हुए पैरों पर दबाव डालते हुए कमर को ऊपर उठाएं। इस दौरान कमर, पीठ और छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस स्थिति में शरीर घुटनों से लेकर कंधों तक एक सीधी रेखा में होना चाहिए। पूरा वजन पैरों और कंधों पर रखें। कुछ देर इस मुद्रा में सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए पहले पीठ, फिर कमर और अंत में कूल्हों को धीरे-धीरे जमीन पर ले आएं।

कितनी देर करना चाहिए सेतुबंधासन

शुरुआत में इस मुद्रा में 15 से 20 सेकंड तक रहना चाहिए। जैसे-जैसे शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ने लगे, इसे धीरे-धीरे 30 से 60 सेकंड तक कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि अपनी क्षमता के अनुसार इस मुद्रा को करने की कोशिश करें। अगर इस आसन को कतरे समय कमर, गर्दन या पीठ में दर्द महसूस हो तो तुरंत रोक दें। वहीं, गंभीर कमर या गर्दन की चोट होने पर, हाल ही में रीढ़ या पेट की सर्जरी हुई हो और गर्भावस्था में भी इस योग को करने से बचना चाहिए। ऐसे लोग इसे करने से पहले डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह के बिना न करें।

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