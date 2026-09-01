सितंबर व्रत-त्योहारों और कई महत्वपूर्ण दिनों की वजह से भी खास रहने वाला है। महीने की शुरुआत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से होगी और इसके बाद हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा और राधा अष्टमी जैसे प्रमुख पर्व आएंगे। महीने के आखिर में अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश विसर्जन है। फिर पितृपक्ष की शुरुआत होगी।
धार्मिक पर्वों के अलावा सितंबर में शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस और इंजीनियर्स डे जैसे खास दिन भी पड़ेंगे। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता, ओजोन परत, शांति, पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाएंगे। यानी अगर आप व्रत-त्योहार से लेकर खास दिनों तक का पूरा कैलेंडर एक जगह देखना चाहते हैं, तो सितंबर की यह लिस्ट आपके काम आ सकती है।
सितंबर 2026 का पूरा कैलेंडर
1 से 6 सितंबर: महीने की शुरुआत में ही त्योहार और खास दिन
तारीख खास दिन/व्रत-त्योहार
2 सितंबर विश्व नारियल दिवस
4 सितंबर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
5 सितंबर शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस
7 से 13 सितंबर: साक्षरता से लेकर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस तक
तारीख खास दिन/व्रत-त्योहार
7 सितंबर अजा एकादशी, ब्राजील स्वतंत्रता दिवस
8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस
10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस
11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस
13 सितंबर अंतरराष्ट्रीय चॉकलेट दिवस
14 से 20 सितंबर: त्योहारों वाला सबसे खास सप्ताह
तारीख खास दिन/व्रत-त्योहार
14 सितंबर हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, हिंदी दिवस
15 सितंबर इंजीनियर्स डे (भारत), अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस
16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस
17 सितंबर विश्व मरीज सुरक्षा दिवस, विश्वकर्मा पूजा
19 सितंबर राधा अष्टमी, अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस
21 से 27 सितंबर: शांति दिवस से पितृपक्ष तक
तारीख खास दिन/व्रत-त्योहार
21 सितंबर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस
22 सितंबर परिवर्तिनी एकादशी
23 सितंबर अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस
25 सितंबर अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन
26 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा
27 सितंबर पितृपक्ष प्रारंभ, विश्व पर्यटन दिवस
28 से 30 सितंबर: महीने के आखिरी खास दिन
तारीख खास दिन/व्रत-त्योहार
28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस
29 सितंबर विश्व हृदय दिवस
30 सितंबर अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस