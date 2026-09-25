नए रिश्ते की शुरुआत में हर चीज अच्छी लगती है। घंटों बात करना, बार-बार फोन देखना, सामने वाले के छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान देना… लेकिन कुछ लोग इन चीजों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। पार्टनर के बोलने का अंदाज थोड़ा बदल जाए या जवाब देने में देर हो जाए, तो तुरंत उनके मन में कई सवाल आने लगते हैं।

ऐसे लोगों के लिए रिश्ते में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है। उन्हें भरोसे, बातचीत और भावनात्मक सुरक्षा की भी जरूरत होती है। अगर आप भी छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं या रिश्ते में ज्यादा सोचने लगते हैं, तो इन 6 बातों को समझना आपके लिए मददगार हो सकता है।

सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, सुकून भी देखें

नए रिश्ते में शुरुआती दिनों में बहुत एक्साइटमेंट होती है। लगातार बात करना, हर वक्त एक-दूसरे के बारे में सोचना और जल्दी से बहुत करीब आ जाना प्यार जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन शुरुआती दिनों का यह अनुभव लंबे समय तक सुकून देने वाला रिश्ता दे, यह जरूरी नहीं है।

रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और कंटेंट क्रिएटर कस्तूरी एम ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि बहुत सेंसिटिव लोगों को रिश्ते में सिर्फ बहुत जल्दी भावनात्मक जुड़ाव के बजाय भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मनोवैज्ञानिक और मंध्यान केयर की संस्थापक डॉ. साक्षी मंध्यान ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि नए रिश्ते का शुरुआती उत्साह और भावनात्मक सुरक्षा अलग चीजें हैं। शुरुआत का आकर्षण नएपन, डोपामिन और हमारी अपनी कल्पनाओं से काफी प्रभावित हो सकता है। वहीं भावनात्मक सुरक्षा धीरे-धीरे बनती है।

इसे समझने का एक आसान तरीका है खुद से पूछना- इस व्यक्ति के साथ समय बिताने के बाद मुझे सुकून महसूस होता है या बेचैनी और उलझन?

क्या सामने वाला साफ बात करता है?

बहुत संवेदनशील लोग बातचीत की छोटी-छोटी चीजें भी जल्दी पकड़ लेते हैं। आवाज का लहजा, चेहरे के हाव-भाव या बात करने के तरीके में आया बदलाव उन्हें तुरंत महसूस हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए साफ और ईमानदारी से बात करने वाला साथी ज्यादा सहज हो सकता है।

डॉ. साक्षी मंध्यान के मुताबिक, रिश्ते में कहना और करना एक जैसा होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को ईमानदारी पसंद करने वाला बताता है, लेकिन साधारण सवाल पूछने पर भी हर बार नाराज हो जाता है, तो उसके शब्दों और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। ऐसी चीजों को लगातार नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते समझना बेहतर है।

रोजमर्रा की जिंदगी भी कितनी मिलती है, यह देखें

रिश्ता सिर्फ इस बात पर नहीं टिका होता कि दोनों एक-दूसरे को कितना पसंद करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, यह भी बहुत मायने रखता है। बहुत संवेदनशील लोगों को कई बार शांत माहौल, प्राइवेसी, बीच-बीच में अकेले रहने की जरूरत हो सकती है। ऐसे में अगर एक साथी हमेशा बाहर रहना, लगातार लोगों के बीच रहना या बहुत व्यस्त और शोर-शराबे वाली जिंदगी पसंद करता है और दूसरा व्यक्ति इससे जल्दी थक जाता है।

हर बेचैनी को खतरा न समझें

रिश्ते में कभी-कभी असहज महसूस करना सामान्य हो सकता है। हर बदलाव या मुश्किल बातचीत का मतलब यह नहीं कि रिश्ता गलत है। कस्तूरी के मुताबिक, बहुत संवेदनशील लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन-सी परेशानी उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही है और कौन-सी स्थिति उन्हें वास्तव में असुरक्षित महसूस करा रही है।

साथी को बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें

कभी-कभी हम ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जो खुद अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्ट नहीं होता। फिर मन में आता है कि प्यार और समझ से हम उसे बदल देंगे या उसकी कमी पूरी कर देंगे। लेकिन रिश्ता एकतरफा कोशिश से लंबे समय तक नहीं चल सकता।

कस्तूरी बहुत संवेदनशील लोगों को ऐसे साथी के पीछे लगातार भागने से बचने की सलाह देती हैं जो भावनात्मक रूप से रिश्ते में मौजूद ही नहीं है।

डॉ. मंध्यान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी कमियों को समझने और उन पर काम करने की कोशिश करता है, मुश्किल बातचीत से भागता नहीं और गलती होने पर रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है, तो उसकी कोशिश दिखाई देती है।

वहीं अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को लगातार नजरअंदाज करता है, हर गंभीर बातचीत से बचता है और रिश्ते में सिर्फ सतही बातचीत रखना चाहता है, तो स्थिति अलग हो सकती है।

खुद से पूछें- इस रिश्ते में मुझे कैसा महसूस होता है?

रिश्ते को समझने के लिए सिर्फ यह देखना जरूरी नहीं कि “मेरा साथी मुझे कितना पसंद करता है?” यह भी देखें कि उसके साथ रहते हुए आप खुद को कैसा महसूस करते हैं।

क्या आप अपनी बात आसानी से कह पाते हैं?

क्या छोटी-सी बात पर आपको लगातार डर या बेचैनी होती है?

क्या सामने वाला आपकी बात सुनने की कोशिश करता है?

क्या मतभेद होने पर बातचीत करके चीजें सुधरती हैं?

डॉ. मंध्यान के मुताबिक, बहुत संवेदनशील लोगों के लिए शांत, स्थिर और साफ माहौल काफी सुकून देने वाला हो सकता है। इसलिए रिश्ते में लगातार होने वाली उलझन को सिर्फ प्यार या शुरुआती आकर्षण समझकर नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है।

आखिर में बात इतनी सी है कि प्यार में शुरुआती उत्साह अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे रिश्ते में भरोसा, साफ बातचीत और भावनात्मक सुकून भी उतने ही जरूरी हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी मानसिक या भावनात्मक समस्या के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें।