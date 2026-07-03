सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) आजकल सिर्फ हेल्थ ड्रिंक ही नहीं, बल्कि किचन और घर के कई कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे बाजार से खरीदने के बजाय घर पर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके घर में सेब ज्यादा पक गए हैं और आप उन्हें फेंकने की सोच रहे हैं, तो आप उनसे बड़ी आसानी से सेब का सिरका बना सते हैं।

इसे बनाने में 3 से 6 सप्ताह तक का समय जरूर लगता है, लेकिन तैयार होने के बाद इसका इस्तेमाल सलाद, मेरिनेशन और घर के कई कामों में किया जा सकता है। यह सेब या सेब के रस को प्राकृतिक तरीके से किण्वित (Ferment) करके बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें अगर सिरके में फफूंदी लग जाए या उसमें खराब गंध आने लगे, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

घर पर सेब का सिरका बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

ताजे सेब

कांच का जार

साफ पानी

थोड़ी चीनी

सूती या मलमल का कपड़ा

रबर बैंड

अब जानें बनाने का प्रोसेस

सबसे पहले सेब को अच्छी तरह धो लें। इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो छिलका और बीच का हिस्सा (Core) भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कटे हुए सेब कांच के जार में भरें। फिर ऊपर से इतना पानी डालें कि सारे टुकड़े पानी में डूब जाएं। इसके बाद आपको इसमें थोड़ी चीनी मिलानी है। फिर इसे अच्छी तरह घोल दें। फिर जार का ढक्कन पूरी तरह बंद न करें।

अब आपको उसकी जगह सूती कपड़ा बांध देना है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि हवा आती रहे और कीड़े अंदर न जाएं। फिर जार को कमरे के तापमान पर रखें। इसे आपको रोज या एक-दो दिन में एक बार साफ चम्मच से हल्का हिलाना है। करीब 2-3 सप्ताह बाद मिश्रण को छान लें। इसके बाद सिर्फ लिक्विड वाली चीज को वापस साफ जार में रखें। इसे 2-3 सप्ताह तक किण्वित होने दें। अब आप महसूस करेंगे कि धीरे-धीरे इसमें सिरके जैसी खट्टी खुशबू आने लगेगी।

कैसे पहचानें कि सिरका तैयार हो गया है?

उसमें खट्टी गंध आने लगे। ऊपर हल्की सफेद या जेली जैसी परत बन सकती है, जिसे ‘मदर ऑफ विनेगर’ कहा जाता है। अगर pH स्ट्रिप हो, तो इसका pH लगभग 2 से 3 के बीच हो सकता है।

सेब के सिरके को घर में किन-किन कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं?

सलाद ड्रेसिंग: ऑलिव ऑयल और मसालों के साथ मिलाकर सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मेरिनेशन: पनीर, चिकन, मशरूम और कुछ सब्जियों में यूज कर सकते हैं।

अचार बनाने में: कुछ सब्जियों के अचार में स्वाद और संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

फल और सब्जियां धोने में:जी हां आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए पानी में थोड़ा सेब का सिरका मिलाएं।

किचन की सफाई: कांच, स्टील, टाइल्स की सफाई के लिए पतला करके इस्तेमाल किया जा सकता है।

केतली और कॉफी मेकर की सफाई: पानी में जमा मिनरल की परत हटाने के लिए इसे यूज करें।

फ्रिज की दुर्गंध कम करने में: पानी में मिलाकर फ्रिज के अंदर सफाई की जा सकती है।