जो लोग चटपटा खाने के शौकीन होते हैं उन्हें शेजवान चटनी का स्वाद खूब पसंद आता है। मोमोज हो या फ्राइड राइस, चिकन हो या फिर चाउमीन शेजवान सॉस इनका स्वाद बढ़ाने का काम करती है। कई लोग इसे स्प्रिंग रोल, सैंडविच, अंडे, पकौड़े यहां तक की समोसे के साथ भी खाना पसंद करते हैं। यूं तो यह बाजार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। यहां बताई विधि और मसालों का उपयोग करके आप बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद भी पा सकते हैं।

शेज़वान सॉस बनाने की विधि

सबसे पहले करें ये तैयारी

शेजवान चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले 20 सूखी लाल मिर्च लें। उन्हें धोकर 30 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें। इससे कम तीखा स्वाद पाने में मदद मिलेगी। साथ ही आप मिर्चों से बीज भी निकाल पाएंगी। इसमें आप दो भारतीय किस्मों का इस्तेमाल कर सकती हैं। 15 कश्मीरी लाल मिर्च और 5 ब्यादगी लाल मिर्च।

डंठल भी हटा दें

इसके बाद भीगी हुई लाल मिर्चों से सारा पानी निकाल दें। साथ ही डंठल नहीं निकाले हैं तो उन्हें भी हटा दें। इसके बाद मिर्चो को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब चटनी या मसाला पीसने वाले ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर या ब्लेंडर में डाल दें।

चिकना पेस्ट बनाएं

ब्लेंडर में भिगोई हुई मिर्च डालें। जरा सा पानी डालें। चिकना पेस्ट बनाने के लिए ब्लेंड करें। आप इसे पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिर्च को दरदरा पीस लें। इसे अलग रख दें।

इस तरह बनाएं शेज़वान सॉस

मध्यम आंच पर पैन को रखें। इसमें 4 बड़े चम्मच तिल का तेल या कोई अन्य वनस्पति तेल गरम करें। फिर आंच धीमी कर दें। फिर 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालें। धीमी से मध्यम आंच पर कुछ सेकंड के लिए भूनें जब तक कि कच्चापन दूर न हो जाए। इसमें ¼ कप कटी हुई प्याज डालें। इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि वह पारदर्शी न हो जाए। पैन में पिसी हुई लाल मिर्च का पेस्ट डालें। अच्छी तरह मिलाकर चलाएं। कुटी हुई मिर्च डालें। ½ बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अजवाइन भी डाल सकते हैं।

सॉस जैसा बनाएं

मिर्च के पेस्ट को धीमी से मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट तक भूनें, जब तक कि उसमें से तेल निकलने न लगे। आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि पेस्ट पतला होकर सॉस जैसा बन जाए। सॉस को धीमी से मध्यम-धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं। इसके बाद आपको नीचे बताई गईं चीजें इसमें डालनी है। इन्हें डालने के साथ सॉस को धीमी से मध्यम-धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक पकाते रहें।

2 चम्मच कच्ची चीनी

आवश्यकतानुसार नमक

एक चौथाई से आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच हल्का सोया सॉस

1 बड़ा चम्मच चावल का सिरका (या सफेद सिरका या सेब का सिरका)।

मीठापन के लिए मिलाएं ये चीज

अगर आप अधिक मीठी चटनी बनाना चाहते हैं तो 1 से 2 बड़े चम्मच टमाटर केचप मिला सकते हैं। आंच बंद कर दें। शेज़वान सॉस के कमरे के तापमान पर ठंडा होने के बाद इसे एक छोटे जार या कटोरे में डालें। ढक्कन से अच्छी तरह ढककर फ्रिज में रख दें।