भारत में ट्रेन यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक अनुभव है। खासकर मानसून के मौसम में जब हरियाली, धुंध, झरने और बादलों से ढके पहाड़ रेल मार्गों को जादुई बना देते हैं। कश्मीर की वादियों से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, भारत के कई रेल रूट दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नीज में गिने जाते हैं। धीमी रफ्तार में खिड़की से बदलते नजारे हर यात्री को प्रकृति के करीब ले जाते हैं। यहां कुछ ऐसी ही शानदार और यादगार रेलवे यात्राएं हैं, जिन्हें मानसून में जरूर अनुभव करना चाहिए।

माथेरान हिल रेलवे (महाराष्ट्र)

नेरल से मथेरान तक चलने वाली यह टॉय ट्रेन सह्याद्री की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच से गुजरती है। मानसून में यह पूरा रूट बादलों, धुंध और छोटे-छोटे झरनों से भर जाता है। ट्रेन की धीमी रफ्तार यात्रियों को हर दृश्य को महसूस करने का मौका देती है। यह यात्रा रोमांस और शांति दोनों का बेहतरीन मिश्रण है।

डुआर्स ट्रेन यात्रा (सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल)

यह रूट उत्तर बंगाल के चाय बागानों, जंगलों और नदी घाटियों से होकर गुजरता है। बरसात के मौसम में तीस्ता और जलढाका जैसी नदियां उफान पर होती हैं, जिससे नजारे और भी नाटकीय हो जाते हैं। इस यात्रा में कभी-कभी हाथी, हिरण और मोर भी दिखाई दे जाते हैं, जो इसे और रोमांचक बनाते हैं।

पंबन ब्रिज ट्रेन यात्रा (मंडपम-रामेश्वरम, तमिलनाडु)

यह ट्रेन सीधे समुद्र के ऊपर से गुजरती है, जहां दोनों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। (Photo Source: Pexels)

यह भारत की सबसे अनोखी रेल यात्राओं में से एक है, जहां ट्रेन समुद्र के ऊपर बने पुल से गुजरती है। दोनों तरफ फैला नीला समुद्र और बीच से गुजरती ट्रेन का दृश्य बेहद अद्भुत होता है। खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह यात्रा और भी जादुई लगती है।

मेट्टुपालयम-ऊटी (नीलगिरि माउंटेन रेलवे)

यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल यह टॉय ट्रेन पश्चिमी घाट की खूबसूरत वादियों से होकर ऊटी तक पहुंचती है। रास्ते में चाय के बागान, घुमावदार पहाड़, लंबी सुरंगें और गहरी घाटियां देखने को मिलती हैं। धीमी गति से चलती यह ट्रेन हर मोड़ पर नया दृश्य दिखाती है।

विशाखापत्तनम-अराकू घाटी ट्रेन यात्रा

यह दक्षिण भारत की सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में से एक मानी जाती है। इस रूट पर 50 से अधिक सुरंगें, घने जंगल, झरने और पहाड़ी घाटियां मिलती हैं। मानसून में हरियाली इतनी बढ़ जाती है कि पूरा इलाका एक हरे कालीन जैसा दिखता है।

न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग (दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे)

यह भारत की सबसे प्रसिद्ध हिल ट्रेन यात्राओं में से एक है। धीरे-धीरे पहाड़ों पर चढ़ती यह ट्रेन चाय बागानों, छोटे गांवों और बाजारों से गुजरती है। बतासिया लूप और कंचनजंगा की झलक इस यात्रा को और भी खास बना देती है। मानसून में बादलों के बीच चलती यह ट्रेन एक शांत और यादगार अनुभव देती है।

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