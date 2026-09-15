Scarf Hairstyle Ideas: सिंपल आउटफिट के साथ अगर हेयरस्टाइल हटके और यूनिक हो, तो पूरा लुक बदल सकता है। कई बार हम जल्दबाजी में एक जैसा ही हेयरस्टाइल कर लेते हैं, जो काफी बोरिंग सा दिख सकता है। अगर आप सिंपल हेयरस्टाइल को खूबसूरत और आकर्षक बनाना चाहती हैं, तो स्कार्फ की मदद ले सकती हैं। स्कार्फ को अलग-अलग तरीके से स्टाइल करके यूनिक हेयरस्टाइल क्रिएट किया जा सकता है। जिसे आप कैजुअल आउटिंग, ट्रैवलिंग, रोजाना या पार्टी लुक के साथ ट्राई कर सकते हैं।

सिंपल हेयरस्टाइल को स्टाइलिश और ट्रेंडी बनाने के लिए आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। बल्कि स्कार्फ की मदद से कुछ सिंपल हेयरस्टाइल को खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। यहां दिए गए हेयरस्टाइल से आप आइडिया ले सकती हैं।

हाई पोनीटेल

सबसे पहले बालों की लो या हाई पोनीटेल बनाएं और आगे से हल्के बाल निकाल लें। अब सुंदर से स्कार्फ से बालों को रबड़ लगाने के बाद बांध लें। इस तरह का हेयर स्टाइल कैजुअल और आउटफिट के लिए बहुत ही सुदंर लग सकता है। जिसे आप जींस टॉप, शॉर्ट ड्रेसेस या स्लिट स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

मेसी बन

मेसी बन हेयरस्टाइल ज्यादातर महिलाओं को पसंद होता है, जिसे प्रोफेशन लुक के अलावा कैजुअल लुक के साथ भी अपनाया जाता है। सबसे पहले बालों को बन बना लें। अब स्कार्फ से बालों को बांध लें। इसके लिए आप आउटफिट से मैचिंग स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरीका लुक को और आकर्षक बनाने में मदद कर सकता है।

ब्रेडेड स्टाइल

बीच लुक, कैजुअल लुक या आउटफिट के लिए आप ब्रेडेड हेयरस्टाइल को ट्राई कर सकती हैं। इसे स्टाइलिश और यूनिक बनाने के लिए आप चोटी के साथ स्कार्फ को भी बांध सकते हैं। इसके लिए स्कार्फ को बालों के सिरों से मिलाते हुए तीन स्ट्रैंड वाली चोटी बनाएं। यह काफी खूबसूरत और ट्रेंडी हेयरस्टाइल है।

हेडबैंड लुक

स्कार्फ को हेडबैंड की तरह इस्तेमाल करके खूबसूरत हेयरस्टाइल क्रिएट किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बालों को अच्छी तरह कंघी कर लें। अब स्कार्फ को हेडबैंड की तरह बालों पर लगाएं और नीचे से गांठ लगा दें। इससे स्कार्फ इधर-उधर नहीं होगा। आप चाहें तो स्कार्फ को क्लिप से सिक्योर कर सकते हैं।

हाफ बन हेयरस्टाइल

सिंपल, स्टाइलिश और एलिगेंट लुक के लिए हाफ बन हेयरस्टाइल काफी पसंद किया जाता है। ट्रैवलिंग, आउटटिंग या जल्दबाजी में महिलाएं हाफ बन हेयरस्टाइल बना लेती हैं। इस हेयर स्टाइल को और सुंदर बनाने के लिए आप स्कार्फ बांध सकती हैं।