उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सर्दियों में त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं आम हैं। सर्दियों में ठंडी हवाओं और नमी की कमी के कारण होंठ रूखे होने लगते हैं। कई बार होंठों पर पपड़ी जम जाती है और त्वचा फटने लगती है। होंठों की देखभाल के लिए लोग अक्सर बाजार में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन आप होंठों की देखभाल घर पर भी प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं।

रूखे और बेजान होंठों को मुलायम बनाए रखने के लिए मुलेठी और घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुलेठी का इस्तेमाल आयुर्वेद में लंबे समय से त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता रहा है। देसी घी त्वचा को चिकनाई देने और मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है। मुलेठी में ग्लिसिराइजिन जैसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। इसके अर्क का इस्तेमाल कई त्वचा देखभाल उत्पादों में भी किया जाता है। आइए जानते हैं घर पर मुलेठी और घी से कैसे लिप बाम तैयार करें।

लिप बाम बनाने के लिए सामग्री

1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी

1/4 चम्मच बारीक मुलेठी पाउडर

1 छोटा साफ और सूखा कांच का डिब्बा

एक साफ सूती कपड़ा या महीन छन्नी

लिप बाम बनाने का तरीका

एक छोटी कटोरी में एक चम्मच शुद्ध देसी घी लें। इसे डबल बॉयलर की मदद से हल्का गर्म करें, ताकि घी पिघल जाए। इसे बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। अब पिघले हुए घी में मुलेठी पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मुलेठी घी में समान रूप से फैल जाए।

मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद इसे साफ, महीन सूती कपड़े या महीन फिल्टर से छान लें, ताकि मुलेठी के मोटे कण अलग हो जाएं। इस तरह आपको घी का मुलायम मिश्रण मिलेगा। इस मिश्रण को साफ और पूरी तरह सूखे कांच के छोटे डिब्बे में भर लें। आपका प्राकृतिक मुलेठी और घी वाला लिप बाम तैयार है।

होंठों पर लगाने का सही तरीका

इस लिप बाम को होंठों पर लगाने से पहले उसे साफ पानी से धो लें। फिर साफ मुलायम कपड़े से होंठों को हल्के हाथों से सुखा लें। अब उंगली की मदद से मिश्रण की बहुत पतली परत होंठों पर लगाएं। इसे कुछ देर लगा रहने दें या रात में सोते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में इसे दिन में एक-दो बार लगा सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

इस लिप बाम को होंठों पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।

अगर होंठों पर जलन या खुजली महसूस हो तो तुरंत साफ पानी से धो लें और इस्तेमाल न करें।

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डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।