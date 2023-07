Sawan Special Recipe: सावन सोमवार व्रत में घर पर बनाएं स्पेशल आलू और सिंघाड़े के दही वड़े, स्वाद में लाजवाब झटपट बनकर हो जाएंगे तैयार

आलू और सिंघाड़े के दही वड़े बनाने के लिए आपको आलू, व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक, काली मिर्च, बड़ी इलाइची, हरा धनिया, सिंघाड़े का आटा, घी या तेल, दही, फलाहारी चटनी और फलाहारी चाट मसाले की जरूरत होगी।

आलू और सिंघाड़े के दही वड़े बनाने के लिए आपको बहुत कम समय की जरूरत होगी। साथ ही इस रेसिपी से तैयार हुए आलू और सिंघाड़े के दही वड़े बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी खूब पसंद आएंगे।

4 जुलाई से भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। हिंदू धर्म में सावन का बहुत अधिक महत्तव है। माना जाता है कि इन दिनों में सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसे में श्रद्धालु सावन के सभी सोमवार को भगवान शिव के नाम का व्रत रखते हैं। वहीं, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो इस लेख में हम आपको एक खास फलाहार की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे आप भगवान भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में भी चढ़ा सकते हैं, साथ ही खुद भी भोजन के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। सावन के व्रत में खाएं स्वादिष्ट आलू और सिंघाड़े के दही वड़े: आलू और सिंघाड़े के दही वड़े बनाने के लिए आपको आलू, व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक, काली मिर्च, बड़ी इलाइची, हरा धनिया, सिंघाड़े का आटा, घी या तेल, दही, फलाहारी चटनी और फलाहारी चाट मसाले की जरूरत होगी। पढ़ें आलू और सिंघाड़े के दही वड़े बनाने कि खास रेसिपी: आलू और सिंघाड़े के दही वड़े बनाने के लिए सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर उबाल लें।

आलू के उबलने और ठंडे हो जाने के बाद इन्हें अच्छे से मैश कर लें।

मैश हुए आलू में स्वादानुसार सेंधा नमक, काली मिर्च, बड़ी इलाइची, हरा धनिया डालकर चला लें।

सभी चीजें मिक्स हो जाने के बाद इसमें सिंघाड़े का आटा डालें। ध्यान रहे कि सिंघाड़े का आटा बहुत ज्यादा या बहुत कम मात्रा में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी है।

अब आलू और आटे को अच्छे से मसल-मसल कर एक साथ बाइंड कर लें। इसे तैयार करने में कहीं भी कोई लंब नहीं रहना चाहिए।

अब आलू के मिक्सचर को छोटे-छोटे दही बड़ों का आकार देकर गर्म तेल या घी में ब्राउन होने तक तलें।

बड़े तैयार हो जाने के बाद इन्हें दही में कुछ समय के लिए डुबाकर रख दें।

बड़े तैयार हो जाने के बाद इन्हें दही में कुछ समय के लिए डुबाकर रख दें।

थोड़ी देर बाद इसमें फलाहारी चटनी और फलाहारी चाट मसाले को मिलाकर सर्व करें।

इस रेसिपी से तैयार हुए आलू और सिंघाड़े के दही वड़े बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी खूब पसंद आएंगे।

