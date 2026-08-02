सावन का महीने भगवान शिव को समर्पित है। भक्त शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और विधि-विधान से महादेव देव की पूजा-अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। इस दौरान प्याज-लहसुन से भी परहेज करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सावन बारिश का महीना है और बरसात के महीने में पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। इस दौरान ऐसे फल व सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो पेट के लिए हल्का हो।

अगर आप भी सावन के महीने में कुछ हल्का और पौष्टिक ट्राई करना चाहते हैं तो बिना प्याज-लहसुन के टमाटर और मूंगफली कढ़ी बना सकते हैं। यह दही और बेसन वाली कढ़ी से थोड़ा अलग होती है। इसे आप चावल, जीरा राइस या रोटी के साथ डिनर में ट्राई कर सकते हैं।

टमाटर-मूंगफली कढ़ी बनाने के लिए सामग्री

5-6 टमाटर

आधा कप भुनी हुई मूंगफली

आधा कप दही (वैकल्पिक)

2 बड़े चम्मच बेसन

2 बड़े चम्मच घी

1 छोटा चम्मच जीरा

1 चुटकी हींग

1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

आधा छोटा चम्मच हल्दी

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर

2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

8-10 करी पत्ता

आधा छोटा चम्मच चीनी या गुड़ (वैकल्पिक)

सजावट के लिए हरा धनिया

आवश्यकतानुसार पानी

टमाटर-मूंगफली कढ़ी बनाने के लिए सामग्री

भुनी हुई मूंगफली का छिलका हटाकर मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर मुलायम पेस्ट बना लें। अब टमाटरों को मोटा-मोटा काटकर मिक्सर में पीस लें। चाहें तो पहले हल्का उबालकर भी प्यूरी बना सकते हैं।

अब एक बाउल में बेसन, दही और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद एक कड़ाही में घी गर्म कर इसमें जीरा और हींग के साथ करी पत्ता डाल दें। जीरा चटकने लगे तो अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भून लें। अब हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च डालकर कुछ सेकंड भून लें। इसके बाद तुरंत टमाटर की प्यूरी डालकर 8-10 मिनट तक पका लें, जब तक मसाला घी न छोड़ने लगे।

अब टमाटर के मिश्रण में मूंगफली का पेस्ट डालें और 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। इसके बाद बेसन-दही का घोल डालते हुए लगातार चलाते रहें। जरूरत के अनुसार पानी डालें और 10-12 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें ताकि कढ़ी अच्छी तरह पक जाए। यदि दही नहीं डाल रहे हैं, तो केवल बेसन और पानी का घोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

अब इसमें नमक डालने के बाद चीनी या गुड़ भी मिला सकते हैं। इससे टमाटर का खट्टापन खत्म होता है। अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। आपकी गरमागरम टमाटर और मूंगफली की कढ़ी तैयार है। इसे आप जीरा राइस, रोटी या पराठे के साथ भी परोस सकते हैं।

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