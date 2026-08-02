Makhana Barfi Recipe: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं और भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाते हैं। सावन का पहला सोमवार इस साल 3 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस दौरान अक्सर लोग बाजार से मिठाई खरीदकर भोग लगाते हैं। लेकिन अगर आप बाजार की मिठाई खाने से बचना चाहते हैं, तो घर पर भी भोग तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मखाना बर्फी बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। मखाने और कुछ सामग्री की मदद से आसानी से इस रेसिपी को घर पर बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं।

मखाने को कई व्रत की रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है। मखाने के साथ दूध, घी और चीनी की मदद से इससे स्वादिष्ट बर्फी तैयार की जा सकती है। अगर इस सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के लिए स्पेशल भोग बनाना चाहते हैं, तो मखाने की बर्फी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में।

जरूरी सामग्री

मखाना- 5 कप

काजू- 1/2 कप

नारियल का बुरादा- 1/2 कप

छोटी इलायची – 4

दूध- फुल क्रीम 1 लीटर

चीनी- 3/4 कप

घी- 1 चम्मच

पिस्ता और बादाम- गार्निश के लिए

मखाना बर्फी बनाने की विधि

इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को धीमी आंच पर भून लें। इन्हें लगातार चलाते रहें ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। अब इन्हें हल्का ठंडा होने दें और फिर मिक्सर में डालकर पीस लें। अब काजू को बारीक पीस लें। इसके बाद कड़ाही में नारियल के बुरादे को भी हल्का भून लें। अब इस पाउडर को मखाने, इलायची और काजू पाउडर के साथ मिक्स कर लें। अब कड़ाही में दूध डालें और इसे आधा होने तक पकाकर गाढ़ा कर लें। ध्यान रखें कि दूध को थोड़ी-थोड़ी देर में चलाते रहें। अब इसमें चीनी डालें और कुछ देर धीमी आंच पर पकने दें। इसमें एक चम्मच घी डाल दें जिससे बर्फी का स्वाद बढ़ जाएगा। अब इसमें मखाने का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को ट्रे में घी लगाकर फैला लें। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश करें। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे मनचाहे आकार में काट लें। मखाने की बर्फी तैयार है। इसे भगवान शिव को भोग लगाने के साथ-साथ व्रत के दौरान भी खाया जा सकता है।